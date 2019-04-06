Помер вчений, розгадав природу генетичного коду

Він зміг перевернути науковий світ.



Сідней Бреннер, біолог, нобелівський лауреат, який допоміг визначити природу генетичного коду, помер 5 квітня в Сінгапурі. Учений також зробив безліч відкриттів, які допомогли розкрити особливості розвитку організмів, таких як апоптоз. На момент смерті досліднику було 92 роки. Про смерть легендарного вченого, який зміг перевернути науковий світ.

Причина смерті, а також інші обставини його смерті не повідомляються.

Бреннер зробив істотний внесок до розкриття триплетного коду трансляції білка. В ході експерименту разом з видатним англійським фізіологом Френсисом Кріком вони відкрили мутації зрушення рамки. Це забезпечило надалі розкриття генетичного коду. Дотепний, різнобічний учений, доктор Бреннер був центральною фігурою в “Золотому столітті” молекулярної біології, який починався з відкриття структури ДНК в 1953 році до середини 1960-х років.

Після цього Бреннер сфокусувався на біології Caenorhabditis elegans як модельного організму для дослідження біології розвитку, включаючи нейрональное розвиток. Він вибрав цього міліметрового грунтового черв’яка як модель завдяки простоті його анатомії, легкості вирощування у великих кількостях і, найголовніше, тому що він виявився виключно відповідним для генетичного аналізу.

За останні дослідження Сідней Бреннер разом з Робертом Хорвицем і Джоном Салстоном в 2002 році отримав Нобелівську премію з фізіології або медицини “За відкриття в області генетичного регулювання розвитку людських органів”. Його Нобелівська лекція називалася “Природний дар науці” і була присвячена скромною нематоди, яка допомогла розкрити багато особливості розвитку організмів, такі як апоптоз. Останні роки життя працював в Агентстві з питань науки, технологій та досліджень (A*STAR) в Сінгапурі.

За всю наукову кар’єру Бреннер отримав понад 22 нагород, орденів і премій.