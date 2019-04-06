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Як заступник голови Адміністрації президента став гарантом схем Курченко в судах

06.04.2019

Знаєте, як пов’язані заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, побіжний олігарх Сергій Курченко і продаж «Українського медіахолдингу» (УМХ) у 2013 році?

Давайте склеим в одне два, здавалося б, різні події.

Перше – Генпрокуратура закінчила розслідування у групі Сергія Курченко і його «Брокбізнесбанку».

Друга подія – незадовго до винесення підозр на аукціоні Prozorro.Продажі продані всі кредити «Брокбізнесбанку».

Держава отримала за кредити на 23,8 мільярда всього 15,8 мільйонів. Отже, ціна операції – 0,01% від вартості на папері.

Угода склала близько $400 мільйонів. Подейкують, невелику частку в УМХ мав чинний президент Петро Порошенко. Але навіть якщо так, то його роль в процесі – далеко не ключова.

Нагадаємо, у 2013 році Курченко був скарбником «Сім’ї» Віктора Януковича. Його також називали «гаманцем Стоматолога» Саші Януковича – старшого сина вигнаного президента. Тому влада ніяк не заважала Курченко вийняти гроші буквально з повітря.

Дивно, але все це справа розслідувалася аж п’ять років. Виявилося, нічого дивного.

У справі Курченко цінність Філатова виявилася ще більш високою. По-перше, саме він юридично оформляв угоду про продаж УМХ младоолигарху. По-друге, швидше за все саме Філатов системно «відбивав» в судах численні справи, які стосувалися грошей на покупку холдингу. «Відбивати» що було – судячи з розміру справи Курченко та 98-ми підозрюваним, серед яких Ложкін і екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва. Впевнений, що Філатов в курсі, чому справи по кредиту «Укрексімбанку», «Брокбізнесбанку» і «Реала» так і не переросли в гучні судові перемоги.

Навіщо це все? Припускаю, що завданням Філатова було розвалити будь-які варіанти, за якими Борис Ложкін міг понести відповідальність за ту угоду. Ложкін в даному випадку – не сам по собі екс-власник холдингу, а колективний Ложкін, об’єднує також Гонтареву, Порошенка та інших людей.

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Заодно свою вигоду з цього процесу отримав і Курченко. Адже сотні мільйонів доларів, які він вивів з Укрексімбанку і «Брокбізнесбанку», не будуть коштувати йому нічого.

Вишенькою на торті стала продаж всього масиву кредитів «Брокбізнесбанку» людині, близькій до Сергія Тігіпка. Сталося це у березні 2019 році, напередодні президентських виборів. Витративши 15,68 мільйонів гривень – а це $0,58 млн – він зняв з Курченко, Ложкіна і інших високих осіб потенційний гемморой по справах на $400 мільйонів. Покупець кредитів може запросто закрити абсолютно всі позови проти Курченко в українських слідчих органах і судах. Непогано, правда?

Все це було б неможливо без контролю над українськими судами. Інвестиція в Олексія Філатова, зроблена в 2014 році, виявилася дуже грамотною. Нехай він ніяк не поліпшив правосуддя для пересічних громадян України – але для непересічних громадян він зробив велику справу.

Не виключено, що тепер підозри Генеральної прокуратури Ложкіну і Курченко теж доведеться відкликати. Подивимося, звичайно. Може бути, українська Феміда раптом покаже свій суворий норов. Але я б особливо на розраховував. Якщо процес Курченко розвалював самий головний куратор судової системи, навряд чи там залишилося хоч щось живе.

Тут виникла чудова ідея. Не уточнити чи підозра Філатову?

 

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