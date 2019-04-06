У Єврокомісії зізналися, будуть співпрацювати з Порошенком або Зеленським

Європейська комісія готова співпрацювати з будь-яким кандидатом, який здобуде перемогу на виборах президента України, які відбудуться 21 квітня.

Про це заявила заступник голови генерального директорату з політики сусідства, розширення і переговорів Єврокомісії Катаріна Матернова, передає Громадське.

Неважливо буде це Зеленський, або Порошенко – ми будемо працювати,– запевнила вона.

Представниця Єврокомісії додала, що Володимира Зеленського в політичній сфері Євросоюзу не знають, тому «особливо має бути почутий і підтриманий голос українського громадянського суспільства».

«Якщо буде другий термін Порошенко – ми знаємо, що другий термін це все одно дещо інша мобілізація, новий фактор для громадянського суспільства», – сказала Матернова.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США не підтримують жодного окремого кандидата на президентських виборах. Вашингтон готовий працювати з тим, кого обере український народ.

Хто перемагає на виборах президента?

Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентських перегонів є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.