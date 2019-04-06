У Туреччині закрили аеропорт імені Ататюрка

Аеропорт переїхав.



Авіакомпанія Turkish Airlines 6 квітня здійснила останній рейс з стамбульського міжнародного аеропорту імені Ататюрка. Тепер всі вильоти будуть виконуватися з нового Стамбульського аеропорту.

Turkish Airlines назвали те, що відбувається «безпрецедентне операцією по переїзду». В офіційній заяві повідомляється, що 6 квітня з 2.00 до 14.00 аеропорт Ататюрка і Стамбульський аеропорт будуть закриті для пасажирських рейсів.

Стамбульський аеропорт був відкритий за участю президента Туреччини Тайіпа Ердогана 29 жовтня 2018 року.

Закінчення будівельних робіт в Стамбульському аеропорту очікується в 2023 році. Після здачі в експлуатацію він стане найбільшим аеропортом у світі і зможе приймати літаки 250 авіакомпаній світу.