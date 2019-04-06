Зеленському потрібно до 8 числа знятися з виборів і тоді шансів у Порошенка не буде точно — думка

Хочу розчарувати прихильників Володимира Зеленського, які вважають, що у Петра Порошенка навіть теоретично немає жодних шансів залишитися на посаді президента. По-перше, вони взагалі неправильно ставлять питання — мова йде не про виграші чи програші на виборах, а про те, чи віддасть Порошенко влада. Так от, віддавати владу не збирається.

Таке переконання висловив сьогодні у Фейсбуці відомий журналіст-криміналіст Володимир Бойко.

По-друге, припинити нинішнє політичне шапіто зовсім нескладно — для цього Порошенко досить після 8 квітня заявити, що він відмовляється брати участь у повторному голосуванні (причини цього йому розпише Олег Медведєв — мовляв, не хочу перетворювати історичний процес у фарс, живу інтересами України і не можу дивитися, як маріонетка Коломойського ллє воду на млин ворогів держави тощо).

У такому випадку, відповідно до ч. 4 ст. 85 ЗУ «ПРО вибори президента України», виборчий бюлетень буде внесена прізвище лише одного кандидата — Володимира Зеленського. Але для того, щоб вибори відбулися, йому доведеться, згідно ч. 18 ст. 85 цього Закону, набрати більше половини голосів виборців, які візьмуть участь у голосуванні.

Звичайно, в такому випадку для значної частини виборців, які голосували в 1-му турі за обох Тимошенко, Бойко, Вілкула, Смешко, Ляшко і навіть самого пана Гриценка, зникає мотивація взагалі йти на дільниці.

Але й значна частина тих, хто віддав голоси за Зеленського, також не буде брати участь в голосуванні — для них головним було не дати шанс Порошенко. Не кажучи вже про те, що для походу на дільниці будуть мобілізовані всі штатні і позаштатні порохоботы і так звана інтелігенція на чолі з Дмитром Корчинським.

У той же час відкриються широкі можливості для фальсифікацій, оскільки група підтримки Зеленського просто не має такого адміністративного ресурсу, щоб охопити усі виборчі дільниці України.

А про те, що буде творитися на прифронтовому Сході, у слідчих ізоляторах та психіатричних лікарнях, говорити взагалі не доводиться.

Зрештою, Зеленський у 2-му турі набере менше 50% голосів, ЦВК оголосить президентські вибори не відбулися, і все почнеться по новій: проголошення нової кампанії з виборів президента України, висунення Дмитра Гнапа та збір їм 2,5 млн. грн. з наївних громадян для внесення застави, отримання Юрієм Тимошенко ще одного автомобіля від народного депутата Гончаренко за згоду балотуватися і т. д.

При цьому, в такому випадку президентські вибори будуть проводитися одночасно з парламентськими в цілях економії бюджетних коштів. А це вже буде інша реальність.

Правда, є варіант, як не допустити такого розвитку подій — треба, щоб не пізніше 8 квітня з виборів знявся сам Зеленський.

У такому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 85 ЗУ «ПРО вибори президента України», замість нього у виборчий бюлетень для повторного голосування 21 квітня буде включена Юлія Володимирівна — як кандидат в президенти, зайняв третє місце.

І тоді шансів у Петра Олексійовича не буде точно, навіть якщо він здасть не тільки сечу на аналізи, але і кал на яйцеглист.