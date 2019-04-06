В Україні неминучий політична криза після виборів — думка

Порошенко може «перемогти» тільки завдяки фальсифікаціям, підкупу та адміністративного тиску.

Хто б не переміг у другому турі, Україну буде чекати політична криза.

Порошенко може «перемогти» тільки завдяки фальсифікаціям, підкупу та адміністративного тиску.Його перемога не буде визнана більшу частину України, тому країна вступить в перманентну політичну кризу.

Порошенко буде змушений продовжувати узурпувати владу і в кінці кінців буде зміщений з допомогою народних бунтів, які профінансують противники Порошенко.

Якщо ж переможе Зеленський, то через 1.5 – 2 року почнеться криза очікувань.

Зеленський буде слабким президентом і через деякий час його слабкість призведе до політичного хаосу.

Допускаю його дострокову вимушену відставку і перехід до парламентської форми правління.