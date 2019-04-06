«Петя взагалі ніхто. Він — барига» — Касьянов

Чи є різниця, у скільки разів став багатшим цей брехливий, жадібний, лицемірна людина, який став багатим лише тому, що хтось став бідним — той, кого він пограбував?.. Має сенс з’ясувати, на скільки відсотків корупція за роки його правління зросла або знизилася, якщо він сам — хресний тато державного злодійства?..

Ok. Мені тут пишуть, що Порошенко не став багатшим у сто разів за минулий рік, це йому просто виплатили дивіденди за «сліпому трасту», і що Україна не при ньому скотилася в корупційну дупу, а набагато раніше.

Про це близько години тому написав у ФБ відомий громадський активіст Юрій Касьянов, реагуючи на коментарі до його попереднім текстом «Нехай Вакарчук запитає у Порошенка, чому за 5 років його правління Україна опинилася в дупі».

Ok. А кому ще виплатили дивіденди за «сліпому трасту»?.. Хто ще з моїх передплатників раптом у середині дев’яностих став щасливим володарем десятків найбільших в Європі кондитерських фабрик, машинобудівних підприємств, сотень цукрових заводів, колишніх колгоспів і радгоспів?..

Які треба було мати підприємницькі (кримінальні) таланти, щоб відразу прибрати до своїх липких рук те, що створювалося працею декількох поколінь громадян Радянської України?.. Чому одні опинилися далеко за межею бідності, а деякі інші потрапили на сторінки Forbs?..

Що такого Петро Порошенко винайшов, вигадав, впровадив, що ощасливив людство, щоб отримати натомість хоча б ламаний гріш?.. Він не вигадав «Віндовс», не винайшов інтернет, не запустив виробництво інноваційних електромобілів і не кинув виклик NASA, як Ілон Маск. Петя взагалі ніхто. Він — барига, який, користуючись вхожестью в кабінет папи українського олігархату Кучми, забрав собі те, що інші олігархи не змогли винести. І заснував Партію Регіонів, до речі.

Відкриваємо Вікіпедію, дивимося, що належить нашому талановитій з найталановитіших, який повинен був позбутися від бізнесу ще п’ять років тому, а не віддати його в «сліпий траст», яким, природно, жодна податкова, жодна адміністрація не зможе перешкодити змусити всю країну будками «Рошен»:

Кондитерська корпорація ROSHEN

Київська кондитерська фабрика (Україна)

Вінницька кондитерська фабрика (Україна)

Вінницький молочний завод (Україна)

Кременчуцька кондитерська фабрика (Україна)

Липецька кондитерська фабрика (Росія)

Клайпедська кондитерська фабрика (Литва)

Bonbonetti Choco Kft (Угорщина)

Фірма «Екран»

ЗМІ

П’ятий канал

ТРП

Твоє радіо

Пілот-Україна

Радіо Next

Радіо Ніко FM

Радіо 5

Севастопольський морський завод (28 лютого 2015 року націоналізовано російською владою Севастополя)

Кузня на Рибальському (продана)

Укрпромінвест-Агро

Поділля

Автопром

Корпорація Богдан

Пісковський завод скловиробів

Крохмалопродукт

Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі

Дніпровський комбінат крохмалопатоковый

Страхова компанія «Країна»

Енергоавтоматика

Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор»

Спортивний клуб «5 елемент»…

Це далеко не все. І майже всі роки незалежності великий підприємець перебував на державній службі. Це як раз за його найактивнішої участі Україна не тільки була розграбована, але і опущена в корупційне дно.

Знову відкриваємо Вікіпедію:

Народний депутат України:

12 травня 1998 — 14 травня 2002

14 травня 2002 — 8 вересня 2005

25 травня 2006 — 14 червня 2007

12 грудня 2012 — 3 червня 2014

Секретар РНБО України Прапор

8 лютого — 8 вересня 2005

Голова ради Національного банку України:

22 лютого 2007 — 26 квітня 2012

Міністр закордонних справ України:

9 жовтня 2009 — 3 березня 2010

Міністр економічного розвитку і торгівлі України (в уряді Януковича):

23 березня — 3 грудня 2012

Так чи є різниця, у скільки разів став багатшим цей брехливий, жадібний, лицемірна людина, який став багатим лише тому, що хтось став бідним — той, кого він пограбував?..

Має сенс з’ясувати, на скільки відсотків корупція за роки його правління зросла або знизилася, якщо він сам — хресний тато державного злодійства?..

Ми просто повинні зупинити це свавілля.