Україні належить пройти по тонкій лінії між двома сценаріями катастрофи

Зараз байдужих залишилося мало, зате фанатичні шанувальники (і такі ж фанатичні ненависники) провідних кандидатів замкнулися в своїх «танках», з яких перспектива тільки у вузьку оглядову щілину, причому у кожного з них — звернену в свою сторону. І ця вузькість вкрай небезпечна, оскільки свого «танка» можна продивитися катастрофічні сценарії, а вони, на жаль, актуальні як ніколи, причому в разі перемоги кожного з кандидатів.

Диспозиція

Таким чином, для того щоб вирішити стратегічну задачу хоча б часткового повернення блудної дочки в лоно імперії, Кремлю мало запустити альтернативний транзит газу в Європу і розмістити війська в Білорусі. Йому потрібно домогтися того, щоб хоча б частина України, а краще — велика частина (так і бути, без тих земель, які ніколи до складу імперії не входили) сприйняла інтервенцію як визволення, а в очах Заходу її можна було б виправдати гуманітарною катастрофою, громадянською війною або фашистською диктатурою.

Якщо ж цього досягти не вдасться, то імперці будуть всіляко шкодити нашому успіху, де тільки зможуть, але навряд чи наважаться на повномасштабну агресію.

Зрозуміло, реально кажучи, при цьому не вдасться ні в якому найближчому майбутньому вирішити проблему ні тліючого конфлікту в Донбасі, ні тим більше повернення Криму, оскільки поки що не видно на горизонті тієї сили, яка могла б змусити агресора відступити від його інтересів, тим більше що наявність військового конфлікту безпосередньо б’є по економічних, соціально-політичних і міжнародних позицій України, зокрема, заважає вступити в НАТО і масово залучити іноземні інвестиції. Україні залишається терпляче чекати своєї години, як свого часу Німеччини, і головне, щоб на той момент, який може коли-небудь представитися, вона була більш привабливою для жителів тимчасово окупованих територій, ніж Росія. Інакше третій з перерахованих вище пунктів вдарить вже по нас: хоч ми в такій ситуації і будемо відновлювати міжнародне право, а не порушувати, але місцевому населенню це байдуже.

Яким же чином можна влаштувати в Україні хаос або диктатуру? Зрозуміло, як і всюди у світі — через посилення почуття небезпеки і страху в поєднанні з підгодовуванням радикалів, нібито готових «навести порядок сильною рукою». Думаю, що в Кремлі вже досить добре розуміють особливості України, щоб бачити всю згубність спроб побудувати «вертикаль влади» в нашій країні: в історичних «гени» у нас — «заборони і противаги», тому такі спроби розвалюють державу, як це було при Януковичі. Тому безпрограшна стратегія ворога — створювати грунт для диктатури, а там вже як вийде. Втім, можна починати і з хаосу, який, як відомо, теж часто веде до диктатури… Ну і, звичайно, розколювати громадянське суспільство по всім можливим і неможливим, природним і штучним лініях розділу, щоб знищити соціальний капітал — головного ворога імперської експансії, який дозволив українцям не тільки створити Майдан, щоб позбутися від повзучої експансії, але і захиститися від відкритої її форми. Тим, хто встиг смертельно пересваритися з-за кандидатів на виборах, а до того — з-за «евроблях», «грантоїдів», Фопів, Мафів, тарифів, гендеру, мови і т. д., вже не так легко буде переступити через ці бар’єри в разі небезпеки…

Екстрактивні інститути «обмеженого доступу» за визначенням ворожі основній масі людей, тому їх легко налаштувати проти власної держави. Корупція при такому громадському порядку — це не хвороба, а його невід’ємна властивість, отже, з одного боку, це підсилює попередній пункт, а з іншого — боротьбу з нею можна легко перетворити на руйнівну бік. Особливо враховуючи, що деякі з критично важливих державних інститутів корумповані дуже глибоко, якщо не націло, і у своєму нинішньому вигляді просто не можуть без неї, їх потрібно «перезавантажувати». Що, в свою чергу, дуже ризиковано робити в розпал «гібридної війни». Нарешті, властива «обмеженого доступу» т. зв. «патрональная політика», як назвав її Генрі Гейл (тобто взаємодія не ідеологічних партій, а персональних «кланів»), набагато зрозуміліше російському офіцерові спецслужб, а значить, набагато легше для впровадження та управління. Іншими словами, кажучи комп’ютерним сленгом, наша система, успадкована від імперії, містить дуже зрозумілі для її представників уразливості, через які її запросто можна «хакнути». Що, очевидно, відбувається і буде відбуватися до тих пір, поки ми її не змінимо. Не кажучи вже про те, що до тих пір ми не зможемо стати повноцінним членом європейської сім’ї», не зможемо розраховувати на швидке і стійке зростання економіки і т. д., а відповідно, не зможемо і перемогти ворога в Кремлі. Тому те, що «ворог у Кремлі», — правда, але тільки частина правди.

«Мир — це війна»

З цих позицій, перший, досить очевидний, кремлівський сценарій — «капітуляція» — виглядає дещо по-іншому і куди страшніше. Припустимо, новообраний президент України користується своїми повноваженнями у сфері зовнішньої політики і нацбезпеки, для того щоб «припинити війну». Зрозуміло, що зараз це можна зробити тільки на умовах агресора — тобто капітулювати, хоча зовні все може виглядати як повернення непідконтрольних територій, просто «на особливих умовах». Але уявимо собі, що новий президент свій перший візит завдає, по старій пам’яті, в Москву; і повертаючись звідти, повторює горезвісне чемберленовское «я привіз вам мир».

Знайдеться досить багато співгромадян, які це підтримають, не вдаючись у нюанси і не прораховуючи на пару кроків вперед, — і дуже сильно програють. Адже точно так само, як це було з попереднім «геополітичним» протистоянням, вибором між Євразес і ЄС, має значення не стільки баланс прихильників і супротивників, скільки наявність непримиренних серед останніх. За даними соціології, у 2013-му близько 20% ні при яких умовах не згодні були йти під крило колишній імперії і готові були боротися за свій вибір. В той же час настільки ж завзятих противників євроінтеграції було менше 5%, причому географічно вони були зосереджені саме в Донбасі і Криму. І це визначило подальші події.

Стосовно до даного питання, кількість тих, хто не згоден на такий світ, не тільки кількісно більше. Серед них — ветерани АТО, а також ультранаціоналісти, та й, мабуть, чимала частина силовиків. І ті, і інші, і треті вміють воювати і добре озброєні, в той час як на капітуляцію в основному згодні пасивні миролюбні обивателі, найчастіше пенсіонери. Тому наступним закономірним ходом може стати військовий переворот. Тим більше що до нього будуть підштовхувати кремлівські агенти, яких завжди вистачало в середовищі ультранаціоналістів. Знову ж співгромадяни, щиро обурені капітуляцією, але не вміють рахувати на кілька ходів вперед, такий переворот спочатку підтримають. Однак у результаті виявиться, що в Києві при владі — тепер уже справжня «хунта». Тепер вже точно половина країни з цим не змириться, як і частина силовиків, які відмовляться визнавати нелегітимного головкому, а Захід не заступиться — як накажете пояснити виборцям підтримку хунти в ХХІ столітті посеред Європи? В результаті отримаємо, як водиться, і ганьба, і війну.

«Росія в Україні» — з заднього входу?

Але якщо хтось зробив з попереднього розділу висновок про те, що потрібно безумовно голосувати за того кандидата, який напевно не поїде капітулювати, теж помиляється, бо це не єдиний катастрофічний сценарій. Нітрохи не менш ймовірний і нітрохи не менш катастрофічний намічається, якщо патріотизм замість «об’єднатися на захист вітчизни» буде підмінений гаслом «об’єднатися навколо лідера і пробачити йому все». Адже такого роду заклики з боку «владолюбов» (разом з шельмуванням опонентів як «ворогів нації» і капітулянтів) стали, на жаль, звичною справою…

Насправді ці «охоронці» захищають не тільки і не стільки України, скільки згубний для неї «порядок обмеженого доступу» — наскрізь прогнилий (корумпований), гранично зрозумілий і вразливий для імперських «хакерів», економічно неефективний і політично нестабільний. Так, звичайно, є частина співгромадян, в основному географічно зосереджені в західних областях, для яких незалежна Україна — фетиш, і заради цього вони готові пожертвувати і громадянськими свободами, і демократією, і економікою, і взагалі всім; і побудувати в нашій країні міні-копію путінської Росії, тільки з «мовою», автокефальної (але теж державної) церквою та іншими національними символами. Це — продовження давніх традицій: Центральна Рада, а потім і Директорія, так і ОУН проголошували своїми цілями той самий соціалізм (комунізм), тільки з національним забарвленням. Не випадково після поразки УНР більшовики змогли так легко купити лояльність бунтівної території «націонал-комунізмом». Однак це закінчилося страшною катастрофою тоді і зараз закінчиться не краще.

Напевно, з глобально-історичної точки зору, незалежна Україна, навіть будучи всередині зробленої за путінським зразком обложеної фортеці, де піддані згуртувалися навколо лідера, щоб протистояти ворогам, все ж краще Росії. Хоча б тому, що вона не так багата концентрованими і легко добуваються природними ресурсами, необхідними для підтримки успішного авторитаризму, не кажучи вже про географічну близькість до Європи та інших традицій. Але все це означає тільки те, що подібна конструкція, якщо б вона могла виникнути, насправді стала б жалюгідною пародією на імперський зразок і проіснувала б недовго. Адже по суті «вертикалі» при наших традиціях ніколи добре не працювали, та й взагалі з бюрократією (в хорошому сенсі цього слова) погано. Шальних нафтогазових доходів, щоб годувати силовиків і давати жити іншим, немає і не передбачається. Довіра до лідерів ніколи і близько не підходив до горезвісних 85%, і до держави з її інститутами — на порядок нижче, ніж в Росії. Та й церква не зможе претендувати на «государеву» хоча б тому, що вона не одна така…

Крім того, потрібно розуміти, що революція, яка у нас відбувається, — це не одноразовий акт, і навіть не три місяці Майдану, а процес, який займає багато років. Він і зараз триває на різних рівнях, призупинити його можуть лише екстраординарні події — повномасштабна війна, терор, голодомор…

Будь діяч, який стане на шляху цього процесу, буде неминуче зметений, яким би геніальним він не був, причому незалежно від того, чи є гідна заміна, своєчасно це чи ні і т. д. Стихія сліпа. І кожен такий епізод виливається в революцію «у вузькому сенсі слова», — ця доля практично неминуче чекає будь-яку термидорианскую диктатуру, у всякому разі, якщо вона не здатна чи готова розпочати репресії сталінського масштабу. Тобто у нас «фортеця» довго не простоїть і закінчиться хаосом.

Але, швидше за все, до становлення такої «фортеці» справа навіть не дійде. Адже далеко не всі українці, навіть щирі патріоти, з цим погодяться. Для більшості Україна цінна, насамперед, саме своїм вільним духом. Своє ставлення до узурпаторам, ломающим неугодних об коліно, українці висловили двома «великими» Майданами і Податковим між ними. Тим більше, що в описаному варіанті «фортеця» буде означати збереження і консолідацію «обмеженого доступу», з його нестримною корупцією «зверху» і «затягуванням поясів» знизу, обмеженням можливостей, і всім тим, проти чого ми на цих Майданах боролися. Та й скільки-небудь надовго затягувати пояси в єдиному мобілізаційному пориві чи готова навіть Галичина, не кажучи вже про решту Україні. Можливо, в «м’якому» варіанті працездатне населення просто масово втече від мілітаризації та інших негараздів. В логіці «фортеці» — ще і заборонити виїзд чоловікам призовного віку, що вже напевно зірве різьбу: охочих захищати таку Україну, ризикуючи життям, навряд чи набереться багато…

Причому не тільки всередині країни: демократичним країнам, без підтримки яких ніяка «фортеця» не встоїть, зі свого боку, важко буде захищати один корумпований напівавторитарний режим від іншого, такого ж, якими б геополітичними мотивами це не виправдовували. Навіть тепер важко уявити собі, як наш нинішній глава держави, якби він залишився на другий термін, буде реалізовувати свій безсумнівний дипломатичний талант (один з небагатьох його «козирів») після всіх корупційних скандалів, гучних ляпасів союзникам і заяви про те, що боротьба з корупцією — це частина гібридної війни. І вже тим більше, якщо, наприклад, у другому турі будуть зафіксовані масові фальсифікації та підкуп виборців. «Наш сучий син» залишився глибоко в середині ХХ століття.

Таким чином, якщо збудуться мрії найзапекліших «порохоботов», то, швидше за все, «фортеця» впаде зсередини. І відкриє шлях хаосу, за яким (і це другий кремлівський варіант) закономірно прийдуть загарбники — «рятівники». Напевно, це станеться дещо пізніше, ніж у випадку з капітуляцією, але з майже такою ж невідворотністю і абсолютно аналогічними наслідками. Можливо, такий сценарій влаштовує Путіна навіть більше, адже потрібно ж ще добудувати «Північний потік-2» і завершити аншлюс Білорусі, щоб наступати з двох сторін.

Лоція

Так що підсумок другого туру виборів (принаймні як його зображують особливо затяті прихильники і противники Порошенко) влаштовує ворога в Кремлі при будь-якому розкладі.

Залишається сподіватися на те, що не мають рації ні ті, ні інші.

Що Порошенко, в разі перемоги, яка висіла на такій тонкій волосині, зробить для себе висновок, що «система» приречена, і єдиний вихід — демонтувати її контрольовано, зверху вниз, виробивши, разом із Заходом і вітчизняним цивільним суспільством чіткий план, «дорожню карту» для переходу до «відкритого доступу». Ознаками цього будуть поворот обличчям до середнього класу, який сьогодні його підтримує, плюючись і затискаючи ніс після декількох років політики «мир палацам — війна котеджів»: скасування е-декларацій для антикорупціонерів, акцизу на транспортні засоби, припинення спроб притиснути малий бізнес, справжня реформа теплокомуненерго і взагалі сектора енергетики (з демонополізацією).

І що Зеленський, в разі своєї перемоги, якщо і поїде домовлятися з Путіним, то повернеться зі словами «я зробив усе, що міг, але Батьківщиною не торгую, не для того мене обирали. Тепер давайте орати для перемоги».

У найближчі роки нам доведеться пройти по тонкій лінії між цими двома сценаріями катастрофи: зберегти демократію, плюралізм і одночасно — згуртованість перед лицем ворога; різко збільшити військові витрати, при цьому планомірно скорочує податковий тиск, щоб забезпечити зростання економіки; не розгубити і примножити кадри; зберегти і зміцнити добрі стосунки із Заходом, при цьому примудрившись пояснити йому, що боротися потрібно не з корупціонерами, а з корупцією, ще точніше — з «системою», яка її щогодини породжує. А ще — «зшивати» суспільство, навмисно і ненавмисно розколоте на дрібні шматочки кремлівськими агентами; тими, хто хоче (користуючись подібною аналогією Аджемоглу і Робінсона) позбавити вітчизняного Левіафана від поки ще слабких кайданів, накладених на нього товариством; «корисними ідіотами», добровільно і фанатично допомагають і тим, і іншим.

Майбутнє, яке об’єднує

Для цього потрібно скористатися моментом, щоб завершити конституційну реформу. Ні, не приймати нову Конституцію, — до цього, може бути, коли-небудь теж дійде, але зараз точно ні; а довести до кінця ідею, закладену в нинішній. Адже, насправді, як доводить згаданий вище Гейл, саме «дуальна» конструкція влади найкраще захищає від її концентрації в єдиній «вертикалі», на російсько-білорусько-казахстанського зразком. Чисто парламентська республіка, як у Молдові, стає знаряддям одного клану, варто йому захопити більшість у парламенті, навіть незважаючи на не менш глибокі, ніж у нас, європейські історичні традиції «стримувань і противаг», на яких тільки й можливо побудувати підконтрольна народу і разом з тим ефективна держава в подібних нашим країнах (на відміну від азіатських та євразійських). А «дуальна» створює два центри влади, так що навіть лояльний Гройсман, опинившись в прем’єрському кріслі, тут же почав свою гру. Там, де є конкуренція, з’являється гарантія для історично притаманного нам плюралізму, тому сам по собі принцип Україні цілком підходить.

Однак у наш основний закон Медведчук (автор поправок 2004 р.) заклав диявольську хитрість. Крім очевидного юристам недостатньо чіткого розмежування повноважень між гілками влади, вони розподілені таким чином, щоб наділити потенційного «євразійського» президента повним набором інструментів для неформального контролю: в його розпорядженні виявляється СБУ, де «економічні департаменти» денно і нощно збирають компромат на друзів і ворогів — ні, не України, а особисто президента; прокуратура, яка може цього компромату дати хід по команді зверху; і вплив на судову систему — достатня, щоб засудити будь-якого неугодного і «порвати» будь-який бізнес. Тому ніяка дуальна конституція (нагадаємо, її змінили тільки в серпні 2010 р.) не зупинила Януковича від призначення лояльного прем’єра, ратифікацію Харківських угод і інших епізодів, де він ламав парламент «про коліно». Іншими словами, підступний медведчуківський задум покликаний був штовхати Україну назад в імперію, оскільки «євразійський» переможець отримував (всупереч українській політичній культурі), а «європейського» — тільки те, що належить за законом.

Ось ці-то інструменти і потрібно відняти у майбутнього президента, хто б ним не став. Для цього достатньо прийняти низку законопроектів, які вже лежать у ВР або навіть вже проголосованих у першому читанні. Це, в першу чергу, обрізання повноважень СБУ в частині антикорупційної діяльності (її вже здійснюють НАБУ та ДБР) і боротьби з економічною злочинністю (яка має бути зосереджена в Службу фінансових розслідувань, або як вона там буде називатися — головне, щоб не в сфері впливу президента). Відповідні законопроекти вже готові, причому без реформи СБУ нам не бачити членства в НАТО. Крім того, слід ухвалити низку законопроектів, передбачених Конституцією, але до цих пір не прийняті: реформу виборчої системи — щоб новий парламент обирався вже без мажоритарників, традиційно підсилюють пропрезидентська більшість; а також закони про імпічмент та референдум. Можливо, до цього потрібно ще додати, тому слово за фахівцями в конституційному праві і знавцями неформальних практик у даній області.

Ці питання стоять на порядку денному не перший рік, але жоден чинний президент не хотів давати їм хід. Зараз же ми маємо унікальне вікно можливостей, в якому саме завдяки колосальній невизначеності з’явився шанс проштовхнути нові «правила гри», тому що для всіх основних гравців вони стають win-win. У самому справі, якщо наступний президент не зможе більше «нагинати» депутатів, зате змушений буде всерйоз побоюватися імпічменту, то всі побоювання щодо «здачі національних інтересів», навіть якщо вони обгрунтовані, розіб’ються про право Ради не ратифікувати якийсь «план Сайдика», будь він навіть тричі підписаний президентом, хоч від некомпетентності, хоч від злих намірів. І так само важко йому буде вибірково переслідувати своїх попередників. І свою фракцію в нову Раду він, напевно, проведе, однак становити вона буде рівно стільки, скільки вийде за результатами виборів, без усяких мажоритарників, — тобто з іншими доведеться домовлятися.

Звичайно, якщо сам Петро Олексійович пройде на другий термін, то рулити йому буде важче. Зате шанси на переобрання підвищаться, оскільки відпадуть побоювання в тому, що він замислив будувати «фортеця», — а вони зараз відштовхують багатьох, принаймні тих, до кого був звернений заклик «думати». Ну і, звичайно, хоча б частково поверне собі імідж реформатора.

Депутатам, які, чого гріха таїти, переважно представляють «олігархів», теж є сенс голосувати за такі зміни. Насамперед, зрозуміло, вони зміцнюють повноваження та незалежність законодавчої влади. Але що, можливо, ще важливіше — їх господарям, як і всякому бізнесу, потрібна якщо вже не визначеність, передбачуваність. А в умовах революції, яку переживає Україна, особисті зв’язки з можновладцями гарантують все менше і менше, — і в даному випадку цей фактор загострився майже як в 2014-м. І це якраз та ситуація, в якій з’являється підвищений попит на «правила гри», оскільки невизначеності бізнес не терпить.

Претендент на президентський пост може бути не особливо задоволений такими обмеженнями, особливо якщо за ним дійсно варто Коломойський, безумовно (як і всякий олігарх) досвідчений в неформальні методи управління. Однак вплив останнього у ВР далеко не достатньо, щоб зупинити процес прийняття законів, якщо інші в них зацікавлені. Втім, якщо тільки ейфорія від 30% у першому турі запаморочила не всі голови в штабі кандидата, то тверезомислячі мали б розуміти, що перемога може виявитися дуже нелегкою або недовговічною: з «потоків» ніхто з доброї волі не злазить, сам ІВК, пам’ятається, озброєних бійців під «Укрнафту» підігнав, коли його намагалися «посунути». І в такій обстановці краще добровільно зменшити ціну перемоги, ніж ризикувати втратою всього.

Подібні реформи, з високим ступенем ймовірності, підтримає і громадянське суспільство, і Захід. Такий пакет може стати нашим аналогом англійської «Славної революції», яка увінчала собою бурхливу епоху, остаточно поставивши короля під контроль парламенту. Хоча монархія і продовжувала після цього грати певну (і чималу) роль, але «заборони і противаги» були встановлені так, щоб не допустити абсолютизму. І саме це зробило Англію наймогутнішою державою тих часів.

Україна може вийти з нинішньої кризи з більш сильними інститутами, а може програти все. Щоб реалізувався оптимістичний сценарій, прихильникам капітуляції, як і прихильникам консервації «системи» в «фортеці» потрібно усвідомити простий факт: історія рухається своїм чередом і безжально знищує всіх, хто встає на її шляху або, тим більше, намагається повернути її назад. Виграють ті, хто завчасно готується до неминучих змін і сприяє їм. Візьміть хоча б недавню історію краху СРСР: більше всіх програли твердолобі комуністи, які до кінця чіплялися за свою ідеологію і імперське мислення. А ті, хто заздалегідь готувався до ринкових відносин і незалежності, стали провідними гравцями нових часів. В нашому випадку і імперія, і «обмежений доступ» в Україні доживають останні роки. Історія жорстоко покарає тих, хто буде намагатися їх законсервувати. На жаль, постраждають при цьому не тільки вони…