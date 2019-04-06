Нехай Вакарчук запитає у Порошенка, чому за 5 років його правління Україна опинилася в дупі

Не по приколу. Знову Вакарчук, цей призначений батько нації, наш співаючий «батько» виступив з черговим телезверненням, наговоривши на камеру такі чудові, і такі банальні речі.

Про це написав минулої ночі в ФБ відомий громадський активіст Юрій Касьянов.

Сказав, що кандидати повинні не пробірками мірятися, а розповісти, якою вони бачать Україну через 5 років.

З цим важко не погодитися. Тільки спочатку декому треба розповісти, як так вийшло, що за 5 років його правління Україна опинилася в корупційній дупі, з залежної дві третини від Росії (фашистська держава, визнана Законом України від 20.02.18 країною-агресором) економікою, і з воюючою армією, з якою біжать солдати…

Як так вийшло, що президент найбіднішої країни Європи за роки війни став багатшим мало не в сотню разів?..

Як таке диво могло статися?..

І тільки після цього зворушливої розповіді, після покаяння і справедливого покарання, ми готові дізнатися, якою колишній президент хоче побачити Україну, вийшовши через 5 років в’язниці.

А, в цілому, все правильно Славік сказав.

Слава — молодець.

Але краще співай.

Напередодні Святослав Вакарчук записав у Фейсбуці відеозвернення, в якому заявив, що протягом всієї президентської кампанії зміст підмінюється формою і закликав українців вимагати утримання від кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

«І так відбувається протягом всієї президентської кампанії зміст підмінюється формою. Йде постійне змагання квітів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Инстаграма. Молебень проти серіалу», — зазначає він.

Вакарчук заявив, що він, як виборець, хотів би знати відповідь на питання, як той чи інший кандидат у президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права, реформувати судову систему, повертати додому військовополонених і політв’язнів, а також окуповані Крим та території Донбасу.

«Дорогі виборці, не дайте підмінити сенс — формою. Вимагайте від кандидатів у президенти конкретні відповіді на питання, якою вони бачать Україну через 5 років? І які конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіше, ніж форма», — зазначив Вакарчук.