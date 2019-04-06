Порошенко не тільки хворий, але також катастрофічно і непоправно аморальний — Ксантопулос

У п’ятницю країна цілий день здавала аналізи. Не знаю, як вас, а мене вытошнило. Петро Олексійович по-пролетарськи, з оголеною рукою на стільці… ВАЗ в приватній клініці. Каже, мене викачали кров, але у мене його багато. Молода кров… І знову за постановкою сховалася суть. А суть в тому, що мені ці аналізи пофіг. Президент повинен проходити медичне обстеження один раз на рік і результатами цих обстежень народ повинен довіряти.

Іншими словами, лікарі повинні оголосити, що президент пройшов всебічне медичне обстеження і у народу не повинно виникнути жодних сумнівів щодо даного обстеження. Але як довіряти, якщо ось вже більше ста років нас надувають не тільки з болячками можновладців, але навіть з їх смертю?! Сталін був мертвий кілька днів, перш, ніж народу повідомили. Брежнєв був мертвий кілька днів, перш, ніж народ посміли засмутити. Ми досі борсаємося в совку. Саме тому вже через 15 хвилин після того, як Петро Олексійович здав аналізи, нам оголосили, що наркоти в його організмі немає.

А що є? Ми всі знаємо, що Порошенко п’є і що він хворий. Він багато разів виголошував «п’яні мови». Але справа не в цьому. Справа в тому, що для мене Петро Олексійович вже давно нелегітимний просто тому, що він катастрофічно і непоправно аморальний. Людина, яка так патологічно любить гроші не може бути нормальним. Він не просто зберіг весь свій бізнес, він примножив його, ставши, за роки президентства, у багато разів багатші. Він також патологічний брехун, який не може контролювати свої посили. Для нього обіцянки — це наркота, від якої на деякий час попускає, як свічки в церкві. Потім знову починає ламати, і знову ллються обіцянки, конвертовані в уявну народну любов і підтримку.

Тому Петро Олексійович мене не цікавить. Ні його аналізи, ні його дебати. Він для мене вже давним-давно перестав був президентом і, повірте мені, його сеча — його особиста справа. Рівно такою ж мірою і його програма — його особиста справа.

Мені б хотілося послухати Зеленського. Причому, не на стадіоні. У спокійній обстановці. Без суєти і елементів шоу. Мені б хотілося, щоб поруч з ним були журналісти і задавали йому питання. Якщо відповідь на запитання не пролунало, знову, поки не прозвучить ясний і вичерпну відповідь. Годинами, з перервою на перекусь. Поки ми не зрозуміємо, куди нас поведе той, за кого ми готові, всупереч своїм переконанням і симпатіями, віддати свої голоси.

Ми пропустили цю фазу на Майдані. Фазу передачі влади від переможців, які заплатили кров’ю за перемогу, до політиків. Переможці ще поховали побратимів, а в Раді вже вся влада була поділена. Переможцям вона не дісталася. Я подивилася третій сезон «Слуги народу». Там навіть не треба розшифровувати значення того, що відбувається а екрані. Творці цієї своєрідної передвиборної агітації відкрили всі смисли. Серед багатьох був посил про те, що один олігарх знищить всіх інших. «Я випускаю одного, щоб інші сіли», — так здається? Так ось, мені хочеться знати, скільки олігархів залишиться у нас в Україні до парламентських виборів.

Тому що, якщо призначення Зе — це дискредитувати інститут президентства, щоб уникнути двовладдя, то мені хотілося б знати, що до жовтня 2019 року, жоден олігарх, у тому числі і Петро Порошенко, вже не зможуть мати і фінансувати свої партії чи фракції. Інакше ми з вами зіткнемося з країною, в якій практично немає президента, але є сильний парламент з олігархічно-партійною номенклатурою. Простіше кажучи, влада перейде до бояр.

Це головне питання. Злам системи полягає не у скасуванні посади президента, а у скасуванні стану олігархів. Але, оскільки, Зе — це наш тихий Майдан, з одного боку, а з іншого, все той же олігархічний переворот, то хочеться знати, що буде там, за 21 квітня. І, якщо Зе позиціонує себе як «слуга народу», він повинен про це чесно розповісти. Може, ми зрозуміємо і оцінимо.

Народу зараз треба, щоб Володя развертуалился. Настав той момент, коли хочеться сказати — погралися-і досить. До речі, віртуальність вже починає засмоктувати і самого Зе. Це пропозиція ЮВ стати арбітром — абсолютно програшне. Причому тут ЮВ? Арбітром буде український народ, а модератором повинен стати моральний авторитет нації. Може бути, хтось начебто Шишкіна. Він юрист. Він тут же зупинить будь-який адміністративний тиск. Йому може допомагати журналіст, взявши на себе весь пул запрошених ЗМІ. І все — на килимі під софітами тільки Зе і його команда з п’яти чоловік на головні позиції, які є відповідальністю президента. На деякі вузько профільні питання вони повинні мати право відповідати за кандидата, продемонструвавши свій професіоналізм. Все, більше нікого і нічого не треба!

Не треба йти на поводу у Порошенка, для якого дебати — останній шанс з’явитися і щось заявити, якось виправдатися і щось знову пообіцяти. Якщо Петро Олексійович буде приймати участь у дебатах, чистота експерименту буде втрачена. А вона нам зараз просто життєво необхідна…