В Одеській області затримали трьох авторитетів з Кавказу

За попередніми даними, «злодії в законі» їхали на «сходку» з розподілу сфер впливу.

Кримінальні авторитети були затримані на в’їзді в Ізмаїл правоохоронцями в ході спецоперації 5 квітня.

Троє громадян Грузії, супроводжувані двома измаильчанами, їхали до столиці Придунав’я для переговорів щодо розподілу сфер впливу в кримінальному бізнесі.

Чоловіки будуть затримані до того моменту, поки не встановлять їх особистості і не проведуть з ними слідчі дії.

Деякі ЗМІ вказують на тенденцію, що намітилася, — кавказькі авторитети зачастили в Бессарабію.

В цьому році вже був затриманий в Болграді представник кавказьких «злодіїв в законі» «Дато». Він прямував в регіон, щоб «поставити на лічильник» підприємства агропромислового комплексу.

У липні ж минулого року в Ізмаїлі поліцейські розкрили «злодійську сходку» в ресторані «Пармезан» щодо поділу сфер впливу в південно-західних районах Одеської області — Ізмаїльському, Кілійському та Ренійському. На заході правоохоронці помітили відомих у злочинних колах особистостей: «спікера» Кобу і Міндію Кульгавого.

На даний момент в цих колах таке положення справ: Миндия Кульгавий намагається змістити з півдня Одеської області Антіка (Кухілава Антимоза Хухутиевича). Але частина регіону, включаючи маріхуановий бізнес, тримає під собою авторитет Олег Попеску по кличці Олег Ренійський. Кульгавий з ним в стадії переговорів, повідомляє джерело в поліції.