Медик, який брав аналізи у Зеленського, стверджує, що з шоуменом він не був знайомий

Лікар загальної гігієни, колишній учасник українського кулінарного шоу «МастерШеф-8» і актор масових сцен з серіалу «Свати» Владислав Кирякулов, взяв вчора аналізи у шоумена і кандидата в президенти Володимира Зеленського, стверджує, що до цієї зустрічі не був знайомий з ним.

«Я не звертаю на це уваги. Мені тільки вранці про це повідомили. Так, в інтернеті читав, що кандидати в президенти будуть здавати аналізи. Але я навіть не здогадувався, що брати їх буду я. Я просто робив свою роботу. Втім, як і завжди. Те, що я знімався в масовці «Сватів», ні про що не говорить», – сказав він.

При цьому Кирякулов не заперечує того, симпатизує Зеленському як до артиста.

«Я поважаю його творчість. Вважаю його дуже хорошим актором і артистом. Але це неправда, що я раніше був з ним знайомий. Просто коли знімався в масовці серіалу «Свати», щоб підзаробити. Але я навіть в кадр не потрапив. Просто на одному з киносайтов серіал внесли в моє фільмографію», – додав він.

За його словами, «Євролаб» він працює фельдшером з 2008 року.

«Я закінчив медуніверситет – у мене є два диплома за спеціальністю «Лікар з загальної гігієни». Працюю фельдшером, додатково ще і масажистом. І оскільки у мене великий досвід роботи «Євролабі», мені довірили цю місію», – резюмував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що аналізи у кандидата в президенти Володимира Зеленського брав колишній учасник українського шоу «Майстер Шеф» (8 сезон) і актор масовки серіалу «Свати» студії «Квартал 95» Владислав Кирякулов. Дана обставина дозволила скептикам засумніватися в достовірності результатів аналізів шоумена.