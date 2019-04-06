Польща закупить у США десятки сучасних винищувачів

Перші літаки F-35 можуть бути передані в 2024 році.



Варшава розраховує на закупівлю за прискореною процедурою американських винищувачів п’ятого покоління F-35. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Оскільки про це публічно говорить американська сторона, то це означає, що закупівля можлива”, – сказав Блащак.

Він додав, що Варшава почала переговори з Вашингтоном з цього приводу.

“Ми підготували юридичну і фінансову базу для закупівлі 32 літаків п’ятого покоління”, – заявив глава Міноборони РП.

Разом з тим представник компанії Lockheed Martin Річард Едвардс під час візиту до Варшави висловив думку, що перші літаки F-35 можуть бути передані Польщі в 2024 році.

У минулий четвер представник міністерства оборони США Матіас Вінтер заявив у Конгресі США, що Вашингтон має намір продати F-35 п’яти країнам-союзникам: Польщі, Румунії, Греції, Іспанії та Сінгапуру.

Ще кілька країн, зокрема Фінляндія, Швейцарія і ОАЕ мають намір звернутися до США про купівлю літаків цього типу.

Літаки F-35 вже використовуються у Великобританії, Австралії, Італії, Туреччини, Норвегії, Нідерландів, Ізраїлі, Японії і Південної Кореї.