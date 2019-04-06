У центрі Києва скутер збив пішохода-порушника

У п’ятницю, 5 квітня, в центрі Києва сталося ДТП за участю пішохода. Скутер, який рухався по вулиці Велика Васильківська в бік Хрещатика не встиг зупинитися і збив людину, яка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці. В результаті травми отримали водій та пішохід.

Як розповів пасажир скутера, вони рухалися в правому ряду, коли з-за машини вибіг хлопець, який намагався перебігти дорогу. Водій скутера не встиг зреагувати і збив його. В результаті водій отримав легкі травми, а ось пішохода медики перекладали на носилки вже в несвідомому стані.

На місці події перебував один екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці підтвердили, що травми отримали два учасника ДТП, однак жодної інформації про тяжкості ушкоджень поки немає. Також на місце аварії приїхали дві карети «швидкої допомоги», які надали допомогу постраждалим, після чого їх госпіталізували. Подробиці і винуватець ДТП поки невідомі.