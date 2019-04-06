У Києві на Шулявському мосту помітили «російський слід»

У Києві на Шулявському мосту, який закритий на реконструкцію, помітили «російський слід».

Так, фотограф Олександр Гусєв зробив кадри, на яких видно бочки з маркуванням «Роснефть». Фото він показав на своїй сторінці в Facebook.

«Я не знаю, що робить на реконструкції мосту ця бочка «Роснефти». Але блін… На самому видно місці…» – прокоментував він.

Користувачі в коментарях також висловили здивування.