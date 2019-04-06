Генетики пояснили, як страуси розучилися літати

Чотири з п’яти сучасних загонів безкілевих і не менше трьох вимерлих об’єднують птахів, не здатних до польоту і позбавлених кісткового кіля на грудях, до якого у літаючих кріпляться потужні м’язи крил. До бескилевым відносять і страусів, і ківі, і ему. Судячи з результатами нового аналізу, вони втратили здатність літати не за рахунок певних мутацій в ДНК, а внаслідок змін у регуляції генів, і відбувалося це кілька разів протягом їх еволюційної історії. До таких висновків прийшла команда гарвардського біолога Скотта Едвардса.

Вчені розшифрували геном 11 птахів, включаючи вісім безкілевих, а також використовували вже наявні дані про ДНК декількох нелітаючих і 25 літаючих видів. Потім вони визначили масу ділянок регуляторної ДНК, загальних для цих птахів, — в загальній складності їх знайшлося понад 280 тисяч, а 2355 фрагментів з них відрізнялися тим, що у безкілевих птахів зміни в них накопичуються швидше, ніж у інших. Схоже, саме вони відповідальні за втрату здатності до польоту і все, що з цим пов’язано.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



Герб



Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Вчені відзначають, що ці «підозрілі» регуляторні фрагменти часто розташовуються поблизу від генів, керуючих розвитком кісток і кінцівок, і, мабуть, контролюють саме їх активність. У самому справі, для нелітаючих птахів характерно зменшення величини, а то й повне зникнення цілого ряду кісток, необхідних для польоту, включаючи кіль та інші. Вчені показали, що ген, що запускає розвиток крил у курчат курки, дійсно «включається», якщо до нього приєднати регуляторний ділянку літаючої птиці тинаму. Але він не працює з аналогічним регуляторних ділянкою, запозиченим у нелетающего нанду.

На думку авторів, все це вказує на порівняльну легкість, з якою може відбуватися втрата польоту. Судячи з усього, цей процес предки безкілевих переживали не менше трьох, а можливо, і п’ять разів протягом своєї еволюційної історії.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», вчені відтворили геном птиці, вимерлою 700 років тому.

За матеріалами Science

Читайте також:

Після загибелі динозаврів птахам довелося знову вчитися літати

Шосте почуття: люди ловлять магнітне поле Землі, як птахи і звірі

Гігантське яйце вимерлою птиці-слона випадково виявили в запасниках музею