В штабі Порошенка пояснили, чому в його програмі немає «деолігархізації»

У виборчому штабі Петра Порошенка відсутність пункту про «деолігархізації» у його програмі на другий термін президентства пояснили складністю вимови цього слова і суперечливістю в суспільному сприйнятті.

Про це йдеться в спецрепортаже програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») — «Вперед, на Банкову».

«Мені важко сказати, чому це пропущено в програмі. Можливо, тому що сам термін, сама ця дефініція суперечливо сприймається суспільством … — пояснив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв. — Також ми бачимо, що наслідки деолігархізації для Порошенка виявилися серйозними, коли більшість олігархів зараз фактично очолюють опозицію проти нього: політично, структурно, медійно і так далі».

Також спікер додав, що саме слово «деолігархізації» складно вимовляти.

У той же час, в команді чинного президента стверджують, що вплив олігархів на економіку країни зменшується, а самого Порошенка вони не вважають олігархом.

«Для нас точно олігархом не є Порошенко, тому що він просто багата людина, обраний президентом України. Олігархи — це ті, хто незаконним, тіньовим, закулісним чином намагаються впливати на політичні процеси «, — сказав у коментарі «Схемами» Медведєв.

І додав, що, на його думку, в Україні вже з’явилися цілі сектори економіки, де взагалі не існує олігархів і дуже велика конкуренція, наприклад, сфера інформаційних технологій.

У проведенні зустрічей Петра Порошенка з Рінатом Ахметовим, а також Віктором Пінчуком, зафіксованих журналістами «Схем», в команді чинного президента не бачать нічого поганого: «З моєї точки зору, президент зобов’язаний зустрічатися з різними людьми і коло його спілкування досить широкий. Якщо він, наприклад, зустрічався з Рінатом Ахметовим, я не бачу в цьому нічого поганого», — заявив Медведєв.