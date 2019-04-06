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В Афганістані сталася серія вибухів: є жертви

06.04.2019

В Афганистане произошла серия взрывов: есть жертвы19 осіб поранені.

Щонайменше три людини загинули і ще 19 поранені в результаті двох вибухів в місті Джелалабад в провінції Нангархар на сході Афганістану.

Прес-секретар губернатора провінції Аттаулла Хогьяни підтвердив, що два вибухи сталися в районі 4-го поліцейського ділянки міста Джелалабад.

Хогьяни також додав, що три мирних жителя, у тому числі дві жінки, загинули, а 19 осіб, у тому числі чотири жінки і двоє дітей, були поранені.

Він також додав, що стан здоров’я двох поранених критичне.

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.

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