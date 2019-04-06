Аналізи Зеленського відправлять за кордон

Аналізи кандидата в президенти України Володимира Зеленського на всяк випадок також були передані в дві лабораторії, одна з яких за кордоном.

Про це заявив власник медичних клінік Eurolab і телеведучий Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу «Наш». «Лабораторія, в якій Володимир Олександрович виконував здачу аналізів, має дві страхові лабораторії — одна за кордоном, куди були відправлені матеріали», — сказав він.

При цьому Пальчевський додав, що це «стабільне друге думка» і стандартна практика на випадок непередбачених обставин.

Власник мережі клінік зазначив, що проби крові, яку здав Зеленський, достатньо для проведення всіх необхідних аналізів. За його словами, це більш надійний спосіб, ніж проба сечі, яку легше підмінити.