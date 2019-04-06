У Boeing визнали, що два літаки розбилися через помилки програми

Причиною катастрофи літаків «Боїнг-737 MAX» в Індонезії та Ефіопії в останні місяці стала некоректна робота програмного забезпечення. Про це заявив президент корпорації Boeing Денніс Мюиленбург, передає «Радіо Свобода».

Посилаючись на опубліковані дані попереднього звіту про причини аварії літака в Ефіопії, президент корпорації Boeing заявив, що «в обох випадках система, відома як MCAS, зіграла вирішальну роль».

Мова йде про систему, яка автоматично перемикає стабілізатор на пікірування (опускає ніс літака у напрямку до землі) у разі, якщо отримує сигнал, що літак виходить на занадто великі кути атаки (піднімає ніс) і втрачає швидкість. Обидва рази — в Індонезії та Ефіопії — за попередніми даними, зламався датчик, і система помилково розпочала свою роботу, направивши літак до землі. Пілоти намагалися її відключити, однак не змогли.