У всьому світі жінки живуть довше, ніж чоловіки — ВООЗ

Протягом останніх років зафіксовано збільшення тривалості життя людей у всьому світі, а також зберігається тенденція того, що жінки живуть довше, сказано в новому статистичному доповіді ВООЗ.

“Всюди в світі жінки живуть довше, ніж чоловіки. Чоловіків набагато більше, ніж жінок серед жертв вбивств та аварій на дорогах. Чоловіки частіше вдаються до самогубств і більше страждають внаслідок серцево-судинних захворювань”, — сказано в публікації.

Автори нового дослідження відзначають, що сьогодні люди живуть довше і довше зберігають здоров’я в літньому віці.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Так, якщо п’ять років тому в середньому в повному здоров’ї можна було прожити до 58 з половиною років, то сьогодні міцне здоров’я зберігається до 63 років.

Той факт, що жінки живуть довше частково пов’язують з тим, що чоловіки рідше звертаються за медичною допомогою.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», тривалість життя збільшилася на 23 роки.

За матеріалами «Новий час»

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