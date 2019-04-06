«Україна стоїть більшого! Даю Вам 24 години!»: мережа вибухнуло потужне звернення українки до шоумену Зеленському

Патріотка України Аліна Дубовская записала відеозвернення до коміку і кандидату в президенти Володимиру Зеленському, в якому зажадала від новоспеченого політика вибачень перед своїм народом.

Ролик опубліковано в соцмережі Facebook, він вже встиг наробити чимало галасу. В тому числі, українка дала шоумену добу на вибачення перед усією країною, а також пригадала коміку всі його похибки перед своєю Батьківщиною.



«Я вимагаю від Вас вибачень за те, що назвали мою країну «порноактрисою»! Я вимагаю вибачень за те, що насміхалися над почуттями мільйонів віруючих, таких же, як і я, назвавши Томос «термосом», і насміхалися з автокефалією. Я вимагаю у вас вибачення за те, що ви гастролювали по РФ, по країні-окупантові. І також я вимагаю вибачень за те, що разом з російськими військами розсували українські кордони», — заявила Дубровська.

Також дівчина додала, що для неї не має значення, де саме Зеленський буде вибачатися за вищеназване, суть її вимоги в тому, щоб комік зробив це на колінах — в тій же позі, в якій, за його ж словами, він збирався домовлятися з главою країни-агресора Володимиром Путіним. «Україна стоїть більшого! Даю вам 24 години!», — констатувала патріотка, чиє звернення викликало численні коментарі в мережі.

