Російські багатії відмовилися довірити свої гроші банкам

У Росії налічується понад 163 тисячі мільйонерів, і більше чверті свого сукупного стану вони тримають в готівці. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Knight Frank. Така частка не більше ніж у два рази перевищує аналогічний показник у Європі (12 відсотків), і майже в три рази більше показника в США (дев’ять відсотків).

Така практика пов’язана з тим, що російські мільйонери не довіряють банкам. Після розпаду Радянського Союзу і переходу країни до капіталізму в економіці відбувалися кілька девальвацій валют, остання з яких відбулася в 2014 році. Росіяни мало довіряють державі і не вірять в ризиковані фінансові інструменти, пропоновані банками, оскільки розуміють, що новий економічний криза може статися в будь-який момент, пояснила керуючий партнер інвестиційної компанії Confideri Family Office Ольга Райкес. «Вам завжди потрібна ліквідна готівку, щоб підтримувати високий рівень життя або для здійснення капіталовкладень для порятунку бізнесу», — пояснила вона.

В останні роки серед російських мільйонерів стали популярні доларові депозити. Причина цього в падінні курсу рубля після введення санкцій щодо Росії і те, що прибутковість по доларових депозитах може становити майже три відсотки після підвищення ставок американською Федеральною резервною системою (центральний банк США). «Долар розглядається як надійне вкладення, яке може убезпечити заощадження», — пояснив керуючий партнер Knight Frank Олексій Новіков.

Станом на 1 квітня 2019 року, в список 500 найбагатших людей світу входили 23 росіянина. Серед них лідирують власник «Інтерроса» і гендиректор «Норнікеля» Володимир Потанін (21 мільярд), власник Універсальний Cargo Logistics Holding і НЛМК Володимир Лісін (20,3 мільярда) і основний акціонер «Новатека» і «Сибура» Леонід Міхельсон (20 мільярдів доларів). За I квартал 2019 року сукупний статок найбагатших людей Росії збільшилося на 20,5 мільярда доларів.