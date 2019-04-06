«Працювати до 70 років!»: терапевт з Підмосков’я влаштувала скандал на прийомі

У лікаря-терапевта центральної районної лікарні в підмосковній Балашисі стався нервовий зрив прямо під час прийому.

Одна з пацієнток ЦРЛ зняла на відео, як лікар виходить з кабінету в лікарняний коридор і кричить на колег: «Ви не маєте права мене тут утримувати! Мені працювати до 70 років! Ви всі подохнете, а я все буду надавати допомогу!»

Міністерство охорони здоров’я Московської області вже прокоментував інцидент, пояснивши істерику лікаря перевтомою на роботі.

Регіональне видання «Підмосков’ї сегодня» наводить офіційний коментар підмосковного моз: «Лікар в цілому характеризується з позитивної сторони. Багато пацієнтів неодноразово висловлювали слова подяки в адресу».

Медичне відомство принесло свої вибачення за вчинок терапевта, поведінка якої обговорять на службовій нараді в лікарні.