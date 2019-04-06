Експерти назвали головні технології найближчого майбутнього: від ліків до космосу

Видання Wired UK опитало науковців, журналістів і письменників Британії, задавши їм одне питання: «Що стане найбільшим науковим або технологічним проривом сучасності?»

Відповіді фахівців призводить портал internetua.com.

Лінда Геддес, науковий журналіст

Відповідь: таблетка від старості.

Бій між медициною і захворюваннями, викликаними старінням, не вщухає, але завдяки технології генного редагування CRISPR і успіхами в галузі вирощування тканин, великі шанси, що перемога залишиться за нами. Це не тільки радикально змінить тривалість життя. Здатність замінювати або регенерувати тканини — навіть клітини мозку — істотно підвищить період збереження фізичного та інтелектуального здоров’я людини.

Здатність замінювати або регенерувати тканини суттєво підвищить період збереження здоров’я людини

Джо Данклі, астрофізик

Відповідь: люди на Марсі.

Ми побачимо, як люди вийдуть на поверхню іншої планети в Сонячній системі. Там пройде нова межа людської раси. 50 років тому ми висадилися на Місяці, але з тих пір наша експансія в космос сповільнилася. Тепер це зміниться. Приватні компанії начебто SpaceX об’єднаються з державними космічними агентствами, щоб реалізувати цей приголомшливий проект.

Сандер ван дер Лінден, соціальний психолог

Відповідь: інтернет.

Ми всі з’єднані, постійно. Алгоритми машинного навчання швидко розвиваються, а наші цифрові сліди можуть розповісти про те, чого ми самі ще не усвідомили. Люди не здатні відрізнити помилкові новини, створені ІІ, від реальних. Інтернет всього важливий: це здатність шукати і комбінувати мільярди даних забезпечить науковий прогрес, а також підніме питання майбутньої приватності і самої природи людства.

Джина Ріпон, нейробіолог

Відповідь: краще нейронний майбутнє.

Завдяки прогресу у технології сканування мозку і досліджень нейробіологів США і Європи ми можемо значно краще зрозуміти мозок. Це дозволить зробити прорив у багатьох галузях науки. Ми станемо краще використовувати потенціал мозку, зможемо відновлювати його після травм, хвороб і руйнування. Здорове тіло буде поєднуватися зі здоровим мозком.

Майк Бернерс-Лі, еколог

Відповідь: 100% відновлюваної енергії.

Повний всесвітній перехід на відновлювану енергію, в основному сонячну, спричинить за собою можливість переміщати енергію кому і куди завгодно, включаючи самі похмурі регіони. З’являться можливості зберігання енергії у великих обсягах, щоб справлятися з добовими та річними перепадами навантаження.

Повний перехід на відновлювану енергію дозволить переміщати енергію кому і куди завгодно

Джеймі Сасскинд, письменник

Відповідь: автоматизація дискусій.

У минулому, незалежно від точок зору, ми завжди були впевнені, що наш опонент по політичним дебатам — людина. Тепер ситуація змінюється. ІІ вчаться імітувати і синтезувати людську мову, навіть якщо поки не вміють думати, як ми. При нашому житті вони почнуть сперечатися з нами і один з одним, застосовуючи найвитонченіші риторичні фігури.

Олівер Булло, письменник, економіст

Відповідь: прозорість власності.

Для можновладців стало неймовірно просто приховувати своє майно через непрозорі фонди, компанії та інші структури. Це відкриває для них можливість отримати ще більший шматок світу: власність 26 найбагатших людей дорівнює тому, чим володіють 4 млрд самих жебраків. Але зараз відбувається зсув у бік прозорості, який висвітлить цю імперію тіньових накопичень.

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Технології

Ханна Крічлоу, невролог

Відповідь: оптогенетика.

Методика, створена в минулому десятилітті, буде мати далекосяжні наслідки, включаючи краще розуміння роботи мозку і його збоїв, і дозволить нам розробити ШІ, що імітує те, що відбувається всередині нашої свідомості. Вчені зможуть миттєво і точно включати або вимикати окремі сигнальні шляхи в мозку.

Маркус дю Сутуа, математик

Відповідь: Чудовий автоматичний грамматизатор.

Роальд Даль описав у 1953 році величезну машину, здатну писати романи, заслуговують літературних премій, всього за 15 хвилин. Він, напевно, не очікував, що його фантазія так скоро буде реалізована. ІЇ зі своїми екстраординарними алгоритмами вже пише переконливу коротку прозу.

Тайлер Шорес, письменник, журналіст

Відповідь: нейротехнологии.

Думаю, нейротехнологии можуть стати новим проривом в найближчі десятиліття. Не обов’язково настільки передові, як раса кіборгів у «Зоряному шляху», швидше, щось на зразок інтерфейсу мозок — комп’ютер з «Джонні Мнемоніка». Наприклад, те, чим займається проект Neuralink Ілона Маска і йому подібні. Це тільки початок того, що може стати виходом за межі людського мозку і того, що означає бути людиною.

Раніше повідомлялося, що футуристи компанії Deloitte презентували дослідження про те, як будуть розвиватися технології та медіа у світі. Україна в цьому плані не відстає і має чим здивувати. Про це пише «netsofta».

Згідно з прогнозами, в найближчому майбутньому слід очікувати бурхливого розвитку мережі 5G, технологій на базі штучного інтелекту, квантових обчислень і хмарних технологій.

Дослідження в області мобільних технологій запевнили, що в 2019 році кількість проданих смарт-динаміків перевищить 250 млн одиниць. На ринок вийдуть оператори 5G-мереж. 70% компаній отримає можливість застосовувати технології на базі штучного інтелекту через хмарну платформу.

Наприклад, 5G в Україні вже не мрія, а реальність. CEO Kyivstar Олександр Комаров розповів, що ми перебуваємо у фазі активного будівництва LTE-мережі (4G) якими покрито 53%. Якщо не збавляти темпи, то через кілька років цей показник буде на рівні 100%. А ось швидкого приходу 5G в Україні чекати не варто.

5G активно просувають держави, де це стає частиною стратегічної інноваційної порядку денного країни, як у Китаї та Казахстані. Останні записали в державну програму, що запустять 5G вже в 2021 році.

Фахівець додав, що Україна має великий потенціал розвитку LTE що б забезпечити швидкість до 500 мегабіт плюс. Тому для України питання впровадження 5G – це питання декількох років. Це пов’язано з відсутністю державної політики та необхідних великих інвестицій у цю галузь.

Експерт в галузі ШІ Євген Пасичнюк переконаний, що використання хмари однозначно дасть можливості експериментувати, пробувати і знаходити нові моделі. За його словами, компанії-лідери в Україні вже почали запроваджувати ІІ.

«Ми розвиваємо свій Watson. Як це діє? Уявіть, вночі хтось до вас приходить. Watson не будить вас, а спершу сам перевіряє, хто прийшов. Якщо це не ваша бабуся – то вже будить вас», – розповів Пасичнюк.

Разом з хмарними технологіями розробляються і безпосередньо з ними пов’язані – як керувати великим масивом хмарних даних. Також на базі хмар – цифрове робоче місце і мережі навчальних центрів.

Всі експерти зійшлися в тому, що не варто боятися нових технологій, а потрібно займатися ними. Це дозволить розвивати бізнес і швидше досягати цілей. Люди повинні мати на столах цифрові інструменти, тоді вони більш ефективні і зможуть більше заробляти і більше часу витрачати на себе.

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