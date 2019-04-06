Медики розповіли, як зрозуміти, що в людини ослаблений імунітет

Імунітет бореться з вірусами, бактеріями, раковими клітинами та іншими загрозами здоров’ю

Імунна система захищає організм від зовнішніх, так і від внутрішніх загроз. Про це пише «newsyou».

Сама імунна система може опинитися під загрозою – вона тісно пов’язана із станом всього організму, особливо нервової, вегетативної, кровоносної системами.

Ослаблення імунітету небезпечно не тільки підвищеним ризиком підхопити ГРВІ. Наприклад, хронічні хвороби можуть не давати про себе знати десятиліттями, але коли імунітет знижується, вони часто загострюються

Так як імунітет бореться з раковими клітинами, його зниження може призвести до розвитку онкологічного захворювання. Тому, якщо вам здається, що захисні сили вашого організму раптом ослабли, краще пройти обстеження.

Коли імунітет ослаблений, часто виникають симптоми, що свідчать про неполадки в організмі. Але вони неспецифічні і часто люди сприймають зміна стану як норму. Наприклад, можуть з’являтися прищі, порушення травлення, проблеми зі сном, постійна втома, труднощі з концентрацією уваги.

Для підтримки імунітету лікарі радять вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Фізичні навантаження не повинні обтяжувати ваш організм. Робіть трошки більше ніж можете і не перетруждайтесь. Вживайте тільки здорові продукти, які містять багато поживних речовин. Щодо вітамінів, їх не варто приймати без потреби. Перед їх застосуванням потрібно дізнатися, що потрібно вашому організму у лікаря після відповідних аналізів.

Кращий спосіб для боротьби з хворобами – це зміцнити природний захист вашого організму. Для цього корисно дотримуватися деяких правил для підвищення імунітету. Рекомендується вживати багато фруктів і овочів, особливо з високим вмістом вітаміну С і вітаміну А.

Комаровський назвав головні принципи виховання дітей: три правила педагогіки

Суспільство

Заняття спортом асоціюються з міцним здоров’ям. На жаль, імунітет людей, які активно тренуються, може слабшати при певних умовах. Особливо взимку — розпал сезонних захворювань. До речі, часник є натуральним антибіотиком. Варто відзначити, що при готуванні він втрачає свої цілющі властивості, тому краще використовувати його в сирому вигляді.

Нагадаємо, що спортсмен розповів, як зберегти імунітет.

Раніше Hyser повідомив, що вчені розповіли, чим корисний сон для хворих людей.

Також Hyser писав, що як зміцнити імунітет за 15 секунд.