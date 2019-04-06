Лікарі розповіли, що робити, якщо вкусив кліщ: прості рекомендації

Медики розповіли, що робити при укусі кліща.

Це комаха починає активне життя з початку весни, повідомляє портал Новини.Ю. Вони можуть підстерігати тебе в парку під час прогулянки в лісі на пікніку, з цієї причини потрібно знати інформацію про те, що робити під час їх укусу.

По-перше, необхідно звернутися за допомогою в медпункт. Там кваліфіковані фахівці зможуть видалити кліща і дати рекомендації по догляду за пораненням.

Якщо такої можливості немає, то доведеться витягнути його самостійно. Для цього використовуйте палець, обмотаний серветкою або пінцет. Після цього необхідно використовувати антисептик.

Залишки кліща радимо витягнути за допомогою стерильної голки. Також фахівці радять заховати комаха в скляну посудину і відправити його в найближчу медичну лабораторію. Кліщ може мати різні захворювання, у тому числі бореліоз.

Нагадаємо, вчені повідомляють, що кількість комах в світі стає все менше. Кожен рік членистоногих на землі стає на 3 відсотки менше. Якщо тенденція продовжиться, то незабаром вимруть комахи. А якщо вони вимруть, то на планеті станеться справжній апокаліпсис.

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Технології

Комахи мають дуже важливу функцію — вони запилюють більше вісімдесяти відсотків рослин Землі. Без рослин буде голод, який призведе до зникнення людства. У свою чергу шершні є дуже корисними комахами для лісу і саду, так як використовують в якості їжі шкідників садових і лісових культур: попелиць, листоблішок, кліщів.

Також поїдають сарану, мух, ос, які є мисливцями на бджіл після сезону медозбору, харчуються старими і хворими бджолами. У країнах Євросоюзу шершні перебувають під охороною держави, за знищення їх гнізд стягують великі штрафи.

Нещодавно вченими була виявлена колонія рідкісних видів жаб. Така різновид не зустрічалася приблизно 10 років. Вчені припускали, що цей вид зник з лиця Землі, але, на щастя, ця пропозиція не підтвердилося. Найшвидше зникають бджоли, метелики, гнойові жуки, метелики і мухи.

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