Путіна висміяли в мережі нового двійника: «Клоунада під прапорами»

Володимир Путін потрапив в курйозну ситуацію з президентом Анголи.

Африканський політик прибув з офіційним візитом до Москви, передає Politeka.

Путін отримав орден від ангольського президента, як повідомляє російський журналіст Дмитро Смирнов.

«І якщо хтось і гідний цього ордена, безумовно, це президент Росії. Президент Анголи Путіну вручив орден Агостиньо», — написав він у Твіттері. Це викликало масові глузування в мережі.

«Пляшкове скло на мотузочці в обмін на матеріальну допомогу?», «Клоунада під прапорами!», «Два папуаса», — пишуть користувачі інтернету.

До речі, Володимир Путін розгнівав росіян безглуздим вчинком перед десятками камер.

Відповідну інформацію опублікував пропагандист Дмитро Смирнов на своїй сторінці в соціальній мережі.

Приводом для їдких коментарів став приїзд Володимира Путіна на відкриття заводу «Мерседес-Бенц» в Росії.

«У радянських власна гордість: Володимир Путін приїхав на відкриття заводу «Мерседес» на «Аурусе», — йдеться у підписі до опублікованого відео.

Подібна витівка не на жарт розлютила росіян, які зазначили, що Володимир Путін «зовсім поплутав берега». Деякі коментатори припустили, що таким чином президент РФ вирішив «випендритися» перед гостями з Німеччини.

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«Радянські люди «аурусах» по заводам «Мерседес» не їздять», «Це не гордість, це гординя. Гордість — це коли всі громадяни можуть собі «аурус», «Сором плешивая», «Понти дорожче», «Плішивий зовсім берега поплутав? або вирішив перед німцями повые**ываться?, — пишуть вони у коментарях під публікацією.

Також в інтернет-мережі підняли на сміх президента РФ Володимира Путіна з-за зустрічі з колегою з Анголи. На ній він продемонстрував «хороше життя». На опублікованому фото видно Путіна, у якого помітний повний живіт. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.

Також американський журнал Time розкритикував Володимира Путіна.

На обкладинці ЗМІ в червоно-чорних тонах стоїть російський лідер, спираючись руками на земну кулю, передає Кореспондент. При цьому в Африці, Європі та Південній Америці багато покажчиків з червоними зірками.

«Ще один план Росії. Володимир Путін хоче поширити свій вплив не тільки на вибори. Погляд зсередини на його розростається імперію з держав, існуючих поза міжнародних правових норм», — повідомляє заголовок видання Time. Обкладинка зроблена з статті під авторством відомого кореспондента видання Саймона Шустера.

Нагадаємо, що в соцмережах показали диво-підбори Путіна.

Раніше Hyser повідомив, що Путін знову осоромився на піар на дітях.

Також Hyser писав, що Людмила Путіна відверто розповіла, чому розлучилася з чоловіком.