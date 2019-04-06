Українська актриса зробила попередження перед виборами

Експерименти під час другого туру президентських виборів в Україні можуть коштувати українцям не тільки незалежності, а й життя.

З такою заявою виступила українська актриса Ірма Вітовська в ефірі «5 каналу» у програмі «Інформаційний вечір». «Ось, власне, чого я дуже боюся, щоб українська держава не завалилася. І те, що ми не між Німеччиною і Францією (у системі координат стабільності і безпеки – Ред.), цей експеримент може нам коштувати не тільки незалежності, а життя. Можливо дійсно команда є (каже про Володимира Зеленском – Ред.). Але все це можливо», – пояснила вона.

За словами Вітовською, вона хоче почути на дебатах особистісну позицію Зеленського, так як вона важлива, в першу чергу, для тих, хто не голосував за нього в першому турі виборів.

«Але не його (позицію – Ред.), як кандидата в президенти, не його як популярного актора, його не як медійну зірку, а саме витягнути Володимира Зеленського, і щоб він відповів на ті питання, які хвилюють найбільше тих, хто не віддав йому своїх голосів, адже він може стати президентом всієї України… Мені цікаво, коли він став громадянином, який вирішив піти в президенти, тобто не зірка і не артист…», – сказав вона.

Вітовська також пояснила, чому відкрито підтримала чинного президента України Петра Порошенка в його передвиборній кампанії.

«Я побачила результати», – заявила актриса.