У Нідерландах винищувач постраждав від власного пострілу

Був пошкоджений корпус літака.



Винищувач F-16 Військово-повітряних сил Нідерландів підстрелив сам себе під час навчань на авіабазі Леуварден.

В ході маневрів в кінці січні два F-16 відкрили вогонь з гармат, і один з винищувачів постраждав від власного пострілу. Так, був пошкоджений корпус літака, а осколки боєприпасів потрапили в двигун.

Як наголошується, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Пілот виконав аварійні процедури і благополучно посадив літак на території військового полігону. При цьому повітряному судну було завдано значної шкоди.

В даний час нідерландські ВПС проводять внутрішнє розслідування.