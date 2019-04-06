У Дніпрі очевидці затримали молодиків, які побили чоловіка і кинули його в річку

6 квітня, приблизно в 6:00, на лінію «102» повідомили, що біля ресторану «Поплавок» двоє молодиків побили третього, а потім кинули його у воду. Очевидці затримали їх до приїзду патрульних.

Біля ресторану «Поплавок» поліцейські побачили тіло людини, яке знаходилося в річці. Візуально померлому було близько 35 років, – повідомляє місцеве видання. За інформацією очевидців, напередодні події у двох чоловіків виник конфлікт з третім. Словесна перепалка швидко переросла в бійку, після чого побитого чоловіка кинули у воду. Хлопці, скинувшие людини в річку, хотіли піти, однак їх зупинили.

Поліцейські затримали молодих людей, підозрюваних у вбивстві. Одному із затриманих 26 років, іншому — 23 роки. У обох молодих людей були явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Затримані вели себе вкрай вальяжно і стверджували, що не розуміють, що відбувається. Коли рятувальники дістали тіло чоловіка з води то стало очевидно, що на тілі померлого є сліди побоїв.

Ймовірно, що версія очевидців правдива. На місце приїхали співробітники слідчо-оперативної групи, які зараз оглядають місце події. Тіло загиблого оглянуть судово-медичні експерти, які встановлять, що стало причиною смерті чоловіка.