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В центрі Сєверодонецька чоловік підірвав себе гранатою

06.04.2019

У дворі житлових будинків в центрі Сєверодонецька стався вибух, в результаті якого загинув чоловік. За попередньою інформацією, місцевий житель 52-х років таким чином вчинив самогубство.

“Під час огляду місця вибуху, між гаражним масивом та підстанцією, слідчими було виявлено тіло загиблого місцевого жителя. Його особа встановлена. Чоловік тяжко хворів і неодноразово висловлював наміри покінчити життя самогубством”, – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, патрульні наряди та співробітники ДСНС, які встановлюють обставини події. Остаточні висновки щодо інциденту будуть зроблені після проведення всіх необхідних процесуальних дій, зазначають правоохоронці.

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