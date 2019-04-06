З України видворили кримінального авторитета, який контролював постачання у тюрми

У Хмельницькій області поліцейські видворили за межі України 38-річного іноземця на прізвисько “Молдаван”, який був “смотрящим” за постачанням заборонених речовин у місця відбування покарання.

Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

“38-річний громадянин сусідньої держави кілька років тому оселився в Хмельницькому, де скоїв ряд злочинів, зокрема, передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні МВС.

За інформацією правоохоронців, після відбуття покарання чоловік отримав кримінальний статус “смотрящего” і контролював постачання заборонених речовин у в’язниці.

“Крім цього, чоловік, знаючи про наявність рішення суду про його видворення з України, постійно переховувався від поліції і представників Державної міграційної служби України”, – поінформували в МВС.