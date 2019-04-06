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Телевізор, електрочайник, душ: в мережі показали камеру Зайцевої в СІЗО

06.04.2019

Правозахисники відвідали Харківський слідчий ізолятор, де ознайомилися з умовами утримання головної винуватиці страшного ДТП Олени Зайцевої. Фото і відео з її камери № 400 виклав у мережу член правління Міжнародного правозахисного центру Дмитро Удачин.

«У СІЗО нами було прийнято рішення перевірити умови утримання сумно відомої Олени Зайцевої — учасниці смертельного ДТП в центрі Харкова», — пише Удачин.

За інформацією, в камері Зайцева знаходиться не одна, а в компанії ще трьох жінок.

Всі вони разом використовують телевізор, електричний чайник, вода, душ та туалет.

У Зайцевої є власні засоби гігієни.

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