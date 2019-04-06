Brexit не перешкода: Британія почала підготовку до виборів в Європарламент

Чиновники зазвичай починають планування проведення європейських опитувань до Різдва.

Великобританія почала готуватися до проведення виборів у Європейський парламент на тлі перспективи тривалої відстрочки для Brexit.

Приміщення міських рад і школи по всій країні вже заброньовані як виборчі центри. Також розміщуються замовлення на виготовлення десятків мільйонів виборчих бюлетенів.

Уряд Британії в п’ятницю заявило, що воно офіційно повідомила про проведення виборів і вже погодилося оплатити первинну підготовку.

Прем’єр-міністр Тереза Мей визнала, що Британія “за законом зобов’язана проводити вибори”, якщо залишиться країною-членом ЄС після 23 травня.

Вона просила про відстрочку Brexit до 30 червня, але Європейська Рада розглядає можливість набагато більш тривалого 12-місячного продовження, яке може бути скорочений у разі необхідності.

І правлячі консерватори, і основна опозиційна лейбористська партія досі зберігали мовчання з приводу будь-яких планів виборчої кампанії, побоюючись реакції виборців.

В уряді підкреслюють, що Британія все ще може скасувати вибори до 22 травня, якщо вона доб’ється угоди про вихід з ЄС до того часу.

Це викликало б гнів у Брюсселі, не в останню чергу тому, що 27 з 73 місць британських депутатів в Європарламенті вже перерозподілені на інші країни.

Чиновники зазвичай починають планування проведення європейських опитувань до Різдва і зараз знаходяться під сильним тиском.

На останніх європейських виборах у 2014 році в Британії було організовано 39 000 виборчих дільниць та надруковано 46,5 мільйона бюлетенів.

Лаура Лок, заступник виконавчого директора Асоціації адміністраторів виборів, сказала, що організації цих виборів вимагає “надлюдських зусиль”.