«Соколова vs Мосійчук»: журналістка розповіла подробиці сварки

Популярна в Україні тележурналістка Яніна Соколова прокоментувала свою сварку з ведучою «1+1» Наталією Мосійчук в ефірі програми «Право на владу». У своєму «Фейсбук» Соколова розповіла, що ж насправді сталося в студії «1+1».

Таким чином, Соколова розповіла: «Я задала питання представнику команди Володимира Зеленського щодо того, чому в риториці кандидата взагалі немає теми про війну. Адже на Донбасі за останні кілька днів загинули українці. Однак від ЗЕ!Команди видно і чути тільки заяви про дебати, модераторе Тимошенко і НСК «Олімпійському».



Журналіст дуже обурилася, що у відповідь на такі свої слова вона отримала «словесний напад» від Мосійчук. «У цьому фрагменті взагалі немає моїх питань і дискусії з гостем програми, але зате присутня крик Наталії та бурхливі овації студії, яка виключно позитивним чином реагувала на критику влади і хороші слова про команду Зеленського», — підкреслила Яніна Соколова.