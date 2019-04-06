«Навіть Дніпропетровська область прозріє»: Бабченко розповів, що чекає попереду Зеленського

Один з кандидатів в президенти України Володимир Зеленський не усвідомлює на всі сто відсотків, що якщо він здобуде перемогу у другому турі президентських виборів у нашій країні, то його чекає таке майбутнє, що краще б він і не рвався до влади. Таку свою думку в «Фейсбук» висловив відомий журналіст Аркадій Бабченко.

На думку Бабченко, незважаючи на високі шанси Зеленського перемогти у другому турі виборів, сам він навіть не уявляє, що вляпався. «Дуже навіть цікаво, а Зеленський сам хоч розуміє, що якщо він і далі буде в такому темпі продовжувати, то його рейтинг знизитися до плюс тридцяти до мінус п’ятисот. Так і він буде самим слабким президентом за всю історію. Не лише виходячи з його особистих якостей, але якщо він так і не зупиниться, то вже до виборів у парламент навіть Дніпропетровська область прозріє», — підкреслив він.

Бабченко додав: «Зеленський, якщо не зупиниться, набере зі своєю політсилою мізерний відсоток голосів, а Раду отримає той, хто буде блокувати всі його ініціативи. У підсумку він такий Парламент отримає, які йому взагалі нічого не дасть зробити».