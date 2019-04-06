Щоб перемогти Зеленського, Порошенко повинен стати «Голобородько» — Мотиль

Олександр Мотиль у статті пояснив, що Петру Порошенку, щоб перемогти у другому турі Володимира Зеленського, самому треба стати «президентом Голобородько». На думку політолога, тим самим глава держави кине виклик своєму опоненту, і змусить його продемонструвати своє справжнє обличчя.

На думку Олександра Мотиля, більша частина українського суспільства плутають Володимира Зеленського з його кіношним персонажем — президентом Василем Голобордько. Відповідно, українці підсвідомо роблять висновок, що це чесний і досвідчений політик, що має безліч досягнень. Петру Порошенку, щоб наздогнати свого опонента в ситуації, що склалася, важливо достукатися до пересічного обивателя.

Зробити це можна, наприклад, за допомогою турне по невеликим містам країни і зустрічей, на яких громадяни не будуть обмежені в своїх можливостях. Президент лише виграє, якщо почне зустрічатися з виборцями в неформальній обстановці, та беручи з гідністю навіть можливі образи. Порошенко має стати тим самим кіношним «Василем Голобородьком». Тим самим він кидає реальний виклик Зеленському, і змусить того продемонструвати своє справжнє обличчя. Нагадаємо, раніше Кирило Сазонов пояснив, як Петро Порошенко може перемогти у другому турі.