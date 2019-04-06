ООН має намір провести конференцію в Лівії

Основною темою конференції мають стати вибори.

Спеціальний посланник ООН по Лівії Гассан Саламі в суботу, 6 квітня 2019 року, заявив, що вони не мають наміру скасовувати проведення національної конференції в Лівії незважаючи на наростання бойові дії в країні.

Повідомляється, що Організація Об’єднаних Націй планує проведення конференції з 14 по 16 квітня 2019 року в південно-західному місті Гадамес. Основною темою конференції мають стати вибори, як інструмент, який може дозволити знайти вихід з восьмирічного конфлікту в країні.

Також Саламі заявив під час прес-конференції в Тріполі, що ООН працює над запобіганням ескалації бойових дій в Лівії.