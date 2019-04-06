Володимир Кличко прокоментував чутки про повернення на ринг

Володимир Кличко

Фото: Matt Dunham / AP

Колишній чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко висловився щодо чуток про можливе відновлення спортивної кар’єри. Його слова передає Eurosport.de.

43-річний Кличко зізнався, що йому лестять чутки про повернення в бокс. «Радий, що уболівальникам мене не вистачає, але поки мій статус залишається незмінним. Хоча, ніколи не говори ніколи», — заявив він.

19 березня з’явилися повідомлення, що стриминговая платформа DAZN запропонувала українцю 80 мільйонів доларів за проведення трьох поєдинків. На можливе повернення Кличко відреагував колишній чемпіон світу Мануель Чарр, заявив, що готовий вийти на ринг проти українця.

У квітні 2017-го Кличко поступився британцеві Джошуа. Поєдинок став для українського спортсмена останнім у кар’єрі. Всього в професійному боксі Кличко здобув 64 перемоги і зазнав 5 поразок. В активі Кличко 14 успішних захистів титулу абсолютного чемпіона світу з боксу.