«Привіт! Я почув!»: Порошенко записав ще одне відеозвернення

У суботу, 6 квітня, президент України Петро Порошенко звернувся до виборців із закликом вибрати між Європою і Росією. Відповідний ролик опубліковано на сторінці в Facebook “Порошенко2019”.

«Багато хто висловлюються проти мене в соцмережах і на телебаченні. І біля урн голосування також. Я почув. І тих, хто голосував за мене, велике спасибі вам за це. І тих, хто вибрав інших кандидатів. Зробив висновки. У нас вільна країна вільних людей. Україна має такий залишитися. Якщо ми не дамо перетворити нас у Росію. Для цього потрібен сильний президент і Верховний головнокомандувач. Сильний, а не слабак. Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європі, але ще швидше відкотитися під імперську Росію. Така загроза є: або, або. Радує, що саме в ці дні зросла кількість людей, які хочуть допомогти. Реєструйтеся, телефонуйте, приводьте нових прихильників. Нас точно має бути більше. І ваша підтримка важлива саме зараз. Вибір – 21 квітня.

Європа чи Росія. Приєднуйся. Підемо разом», — сказав він. При цьому відео супроводжувалося адресою сайту – euua.org. «Якщо ти підтримуєш курс України в Європейський Союз, то реєструйся на euua.org і запрошуй друзів. Нас повинно бути більше. Ваша підтримка дуже потрібна — приєднуйтесь!

P. S. Крім реєстрації на сайті, завтра з 9:00 до 19:00 буде працювати гаряча лінія для реєстрації— 044 351 00 30», — сказано на сторінці.