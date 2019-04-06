У Львові посеред парку хочуть збудувати готель Hilton

У Львові на території Парку культури планують збудувати готель мережі Hilton. Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

Готель має з’єднання явитись місці колишнього музею історії військ Прикарпатського військового округу. Будівлю звели у 1965 році. Забудовник також має провести реконструкцію парку. У місті ще не прийняли остаточного рішення щодо проекту готелю, зазначає головний архітектор Львова Юліана Чаплінського.

Зараз забудовник розробляє концепцію готелю і після завершення її висунуть на публічне обговорення. За словами Садового, половина будівлі має бути класичним старовинним готелем, а інша половина – апарт-старовинним готелем за міжнародними вимогами мережі. Площа земельної ділянки складає близько 1,06 га.

Її викупили у вересні 2018 року за 18,5 мільйонів гривень. Зараз в Україні є лише один готель Hilton у Києві на бульварі Тараса Шевченка.