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У Балашисі біля будівлі поліції знайдена, імовірно, бомба

06.04.2019

В Балашихе у здания полиции найдена, предположительно, бомба

В підмосковній Балашисі біля входу у відділення поліції знайдений підозрілий предмет, який вилучено та вивезено для утилізації. Службова собака показала своєю поведінкою наявність у ньому вибухових речовин, повідомляє з посиланням на екстрені служби.

За інформацією видання Baza, підозрілий предмет представляє собою відро з саморобним вибуховим пристроєм. Потужність — до 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті. За даними Baza, бомба була закладена в листопаді минулого року, але не спрацювала з-за слабкого акумулятора. Сьогодні її знайшли випадково під час суботника.

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