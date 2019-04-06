В Україні хочуть на 30% знизити смертність на дорогах

В Україні до 2021 року хочуть зменшити смертність на дорогах на 30%.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. На посилення безпеки автодоріг у 2019 році виділять 2,5 мільярди гривень.

Також на виконання програми передбачені 5% Дорожнього фонду. Реалізувати програму будуть шляхом влаштування кільцевих розв’язків зв’язок, острівців безпеки та велодоріжок. Також працюватимуть над безпечністю пішохідних переходів, зокрема, їх будуть огороджувати.

У 2019 році планують побудувати 214 рішень кільцевого типу, встановити 5000 дорожніх знаків, придбати 238 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загальний обсяг фінансування програми підвищення рівня безпеки на дорогах складає 8,7 мільярда гривень.

З них у 2018 році було виділено 2,6 мільярда гривень, у 2019 році надійде 2,5 мільярда гривень, у 2020 році – 3,4 мільярда гривень. Щороку на дорогах Україні помирає близько 3,5 тисячі людей, зазначив Юрій Лавренюк.