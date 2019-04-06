Політолог запропонував провести «Наріка» в Раду, щоб він «відбив» торгівлю наркотиками в легальну сферу

Незрозуміло, чому люди розводять істерику, адже, якщо сидить людина на коксі, то для чого робити проблему, адже хіба хто-то ще не знав, що Зеленський прийшов у політику з шоу-бізнесу, де кокс це норма. Незрозуміло, навіщо стільки галасу? Про це у своєму блозі пише політолог і блогер Кирило Сазонов.

Він зазначає, напевно, люди просто заздрять, тому що не у всіх є гроші на кокаїн, але не треба заздрити. Президентом Зеленського, звичайно, краще не робити, а в парламент нехай іде. Проб’є декриміналізацію легких наркотиків, там легалізували борделі і отожмем у бандитів у легальну сферу ігровий бізнес. Зрозуміло, що Тимошенко їм його тоді віддала на віки вічні в якості нелегального бізнесу.

За словами Сазонова, «наріка» потрібно провести у Верховну Раду – нехай у мафії торгівлю легкими наркотиками відіб’є в легальну сферу, але президентом його робити не треба, це відвертий перебір. Читайте також коментар Сазонова, щодо того, що повинен зробити Порошенко, щоб перемогти у другому турі президентських виборів.