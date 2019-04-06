«Ситуація драматична»: українці ризикують опинитися у вогняній пастці

У Києві все частіше горять висотні житлові будинки. Гинуть люди, потерпає майно. Як показує практика, оплачувати пошкоджене майно доводиться самим мешканцям. Забудовники та обслуговуючі компанії самоусуваються, перекладаючи всі турботи на людей.

Фахівці кажуть, що у висотках практично не працюють системи пожежної безпеки. І якщо не провести ревізію, і не подбати про них заздалегідь, то трагедій не уникнути.

Мешканцям доводиться ремонтувати самим

Нещодавно у столиці на вул. Автозаводській загорілася 16-поверхівка. Пожежа виникла в квартирі на 4 поверсі. Коли рятувальникам вдалося проникнути в квартиру, то там вони виявили двох літніх людей. Біля входу лежала жінка без свідомості, її передали медикам, але по дорозі до лікарні вона померла. На кухні знайшли 80-річного чоловіка, він вже був мертвий.

За попередніми даними, пожежа виникла в одній з кімнат рано вранці. У столичному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили , що причини пожежі можуть бути відомі лише через десять днів.

У листопаді минулого року у столиці горіла висотка ЖК «Парк Стоун» за адресою Героїв Сталінграду 2 Д. В результаті вигоріли дві квартири на верхньому поверсі. У ДСНС Києва кажуть, що пожежа виникла в кабельній шахті на одному з поверхів, і вогонь піднявся наверх.

Досить довгий час рятувальникам не вдавалося підключити воду і розпочати гасіння, тому що будівля не було знеструмлено. І боротися з вогнем доводилося з допомогою вогнегасників.

У своїх квартирах на верхніх поверхах, як у пастці опинилися люди, вийти на сходову площадку вони не могли, там все було в диму.

З моменту пожежі минуло вже п’ять місяців. Мешканцям доводиться за свій рахунок заново прокладати електромережі в свої квартири, відновлювати ліфт, ремонтувати всі поверхи, щоб прибрати гар і кіптява. Так само ще належить відновити систему протипожежної безпеки.

Багато мешканців досі не можуть заселитися у свої квартири.

Висотки палають по всьому світу

Висотні будинки горять не тільки в Києві. Так, пару років тому в Дніпрі палала висотка. Загорівся електричний кабель з 1 по 12 поверх. Рятувальникам довелося виводити з квартири жінку з 7-місячною дитиною.

Рік тому в Одесі також загорілася висотка. Пожежа теж почався в шахті електрокабелів. Постраждали четверо, з них двоє – діти. Всі вони надихалися димом.

Палають багатоповерхові будівлі і в усьому світі. Нещодавно в Бангладеші загорілася висотка, загинуло 75 осіб. Жахливий пожежа сталася і в Лондоні влітку 2017 року. Він почався вночі на нижньому поверсі житлового будинку, а вогонь дуже швидко охопив всю будівлю. Загинуло і пропало безвісти понад 60 осіб.





В чому причина і що робити

Начальник ГУ НС Києва Роман Ткачук вважає, що організації, які обслуговують багатоповерхівки, халатно ставляться до пожежної безпеки.

«Це ОСББ, керуючі компанії. Вони не приділяють достатньо уваги пожежної безпеки. Це і системи раннього виявлення пожежі, системи пожежогасіння, димовидалення. Ми стикаємося з ситуацією, коли просто не працюють системи, з допомогою яких подають воду на верхні поверхи, рятувальникам самим доводиться прокладати шляхи до 14-15 поверху, щоб гасити вогонь», – розповів Роман Ткачук.

Архітектор Георгій Духовичний також вважає, що ситуація з висотками в Києві драматична. Він зазначає, що не тільки на внутрішню обробку використовуються дешеві і шкідливі матеріали, але і так зване утеплення будинків може зіграти з мешканцями злий жарт.

Ще одна важлива проблема – неможливість рятувальникам під’їхати до будинку. «Потрібно відновити статус кво і заборонити займати шляхи під’їзду пожежних машин. Причому обов’язково евакуювати авто порушників. Я особисто бачив, як 2,5 години горів будинок на Солом’янці, хоча знаходився в зоні прямого бачення пожежного ДЕПО. Просто пожежні машини не могли до нього під’їхати», – стверджує Духовичний.

Роман Ткачук запевняє, що у столиці, наприклад, є все для гасіння пожеж у висотних будинках. Адже, саме у Києві побудували найвищі будівлі – 30-34 поверху.

«Нам не потрібні 60-метрові вежі, у нас досить 40-45 метрових, їм легше розкладатися у дворах. Також ми отримали дві 30-метрові сходів. У цьому рік виділені гроші на купівлю нових сходів. Зараз потрібно застосовувати профілактичні заходи, відновлювати робочу систему подачі води для гасіння пожежі. Будувати будинки з негорючих матеріалів, створювати в будівлях ізоляцію, щоб вогонь не міг так швидко поширюватися», – вважає Ткачук.