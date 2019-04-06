«Пора валити»: битва Порошенко і Зеленського перейшла на новий рівень

Президентські вибори в Україні – відмінний приклад всім відомої теорії щодо п’яти стадій прийняття неминучого.

Про це у своєму блозі пише журналіст Іван Яковина: «Спочатку прихильники Порошенко заперечували перемогу позасистемного Зе. В головах просто не вкладалася можливість такого кошмару. Це було заперечення».

Він зазначає, після публікації перших підсумків прийшла стадія гніву:

«Всі, напевно, бачили, скільки нестримної злоби витекло у соцмережі 1 квітня. Це було справжнє біснування, істерика, фестиваль ненависті. Сьогодні це трохи затихло, але багато хто вже перейшли до третьої стадії – торгівлі. З’явився цілий хештег і челлендж із закликом провести дебати. На думку його розповсюджувачів, дебати можуть все змінити, вони розкривають людям очі на істину, країна прокинеться і проголосує «за кого треба» у другому турі.

Іван Яковина пише, що далі, згідно із законами жанру, повинна прийти депресія, а потім підуть розмови про «треба валити з цієї країни» і безліч інших типових постів: «Лейтмотив такий: «що ж це за народ безглуздий?».

Полегшення ж прийде зі стадією прийняття, вважає автор: «Це, коли почнуться мови про те, що «якщо при Януковичі не вимерли, то і зараз впораємося», а також предметні розмови про парламентські вибори. Ось тоді можна буде сказати, що криза минула».