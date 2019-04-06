Знахідка з місця загибелі Яни Червоної здивувала військових до глибини душі

Журналіст Андрій Цаплієнко розповів про страшну знахідку на місці, де загинула українська військовослужбовець Яна Червона з позивним «Відьма». На своєму каналі в Telegram він розкрив нові плани Росії щодо ведення війни на сході України.

За словами Андрія Цаплієнка, на зруйнованій позиції знайшли детонатор для 120-мм боєприпасів до самохідної артилерійської системи «Нона». Крім того, його встановлюють на 100-мм снаряди до гармат 2А70, розробленої в 1990 році. У середині 90-х її почали встановлювати на бойовий модуль «Баштан-У» до БМП-3, БМД-4, БТР-90.

Журналіст підкреслив, що 2А70 є новою розробкою російського оборонпрому. Поки росіяни продають такі гармати тільки в Кувейт, Арабські Емірати.

«В Україні, звичайно, такої немає. Більше того, її раніше не було і в «7 бригаді» бойовиків, яка стоїть навпроти нашого батальйону «Донбас-Україна», – підкреслив Цаплієнко.

За його інформацією, раніше Росія відправляла терористам тільки металобрухт. Бойовикам так званих ЛНР і ДНР доводилося збирати одну гармату з трьох пошкоджених. Тепер же вони почали обстрілювати українські позиції новими боєприпасами. На це вказує характер пошкоджень, завданих снарядом.

«Тому висновок. Або у господарів до найманцям ставлення чомусь змінилося саме зараз, у дні виборчої турбулентності. Або, найімовірніше, на Донбас заходять росіяни з новою технікою. І випробовують її на нас», – підсумував Андрій Цаплієнко.