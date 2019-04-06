У Нью-Йорку збудують плавучий місто-соти

Концепція, запропонована Oceanix, передбачає складання міста з шестикутних дерев’яних платформ. На кожній з них, площею 4,5 акра, зможуть жити 300 осіб. Шість платформ об’єднуються в шестикутний «селище» з можливістю подальшого аналогічного масштабу за принципом бджолиних сот. Шість таких «селищ», розраховані на 10 тисяч осіб, займуть площу в 185 акрів.

Представник компанії Oceanix зміг повідомити вартість будівлі міста, при цьому зазначивши, що в разі масового будівництва вона може бути досить низькою — так як плаваючі шестикутники можна буде серійно виробляти на заводах і доставляти до місця призначення простий буксируванням.

Питання будівництва плавучих міст може стати вкрай актуальним у майбутньому з-за постійного підвищення рівня Світового океану. За підрахунками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, до 2100 року рівень води може піднятися на 77 сантиметрів — це може торкнутися до 90% найбільших міст світу.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Гонконг побудує штучний острів.

За матеріалами Meduza

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