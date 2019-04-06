Порошенко хворий: психіатр поставив серйозний діагноз, тепер все стало на свої місця

Чинний президент України Петро Порошенко відчуває певний психічний дискомфорт, що позначається на його працездатності.

Український психіатр, доктор медичних наук, професор Сергій Шепетько пояснив, чому вважає, що у Петра Порошенка серйозні проблеми зі здоров’ям. За словами доктора, чинний гарант безумовно хворий психічним розладом особистості. Це підтверджує дивну поведінку президента, який останнім часом шокує українців своїми вчинками.

«Прикордонне розлад — це збій в системі логічного сприйняття себе, а потім інших людей. Зараз ми бачимо, що Петро Порошенко переживає конфлікти психологічного характеру з навколишнім середовищем. Він запальний, не завжди контролює свої емоції, ірраціональний, місцями – навіть недієздатний. Прикладом цьому випадок у Запоріжжі, коли Президент раптово зірвав з голови дівчини шапку. Або, коли він ущипнув за ніс чоловіка, проходячи крізь натовп», — розповідає психіатр.

Доктор зауважив, що його прогноз для Порошенка чітко спостерігається в місті Червонограді, де глава держави почав хапати за ніс прийшов на зустріч з політиком місцевого жителя. Це може бути ознакою цілого комплексу невротичних розладів, від яких страждає політик.

Доктор вважає, що тригером, дестабілізуючим президента, можуть бути тривога і стрес.

«У хворих на цукровий діабет трапляються різкі перепади настрою, запальність, гневливость. Їх важко назвати здоровими людьми. Багато хто думають, що зможуть перебороти болючі прояви самостійно, щоб не звертатися за допомогою до лікарів, але не можна так знецінювати серйозну проблему», — пояснив доктор.